7 filmes imperdíveis que estreiam na Netflix em maio de 2023

Como todo mundo sabe, quando começa um novo mês, a Netflix dá uma atualizada na sua programação, mantendo o nível do catálogo e o interesse do público. Com novos títulos na prateleira, os assinantes sempre vão ter opções diferentes, de acordo com seu humor, para assistir. A inteligência artificial pode, às vezes, tentar te servir o mesmo prato sempre, afinal, ela leva em conta seu comportamento habitual no aplicativo para saber o que oferecer. Mas a Revista Bula, pensando em te manter informado da variedade do menu, te mostra que há deliciosas opções para saborear fora do óbvio. Aqui vão algumas das melhores novidades que chegam na Netflix em maio de 2023. Destaques para “A Mãe”, de 2023, de Nick Caro; “A Mãe do Ano”, de 2023, de Mateusz Rakowicz; e “Sangue e Ouro”, de 2023, de Peter Thorwarth. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Mãe (2023), Nick Caro Doane Gregory / Netflix Leon é uma ex-assassina profissional que passou os últimos anos de sua vida isolada e fugindo de seu passado sombrio. No entanto, há pessoas que querem encontrá-la e exterminá-la. Os criminosos encontram uma fraqueza em Leon: Mathilda, sua filha de 12 anos, de quem ela abriu mão anos atrás. Para proteger a menina do perigo, Leon precisa sair de sua vida invisível e se colocar de volta no jogo.

A Mãe do Ano (2023), Mateusz Rakowicz Nina, uma secreta ex-agente de Operações Especiais da OTAN, deve usar todas as suas habilidades letais para salvar seu filho que foi sequestrado por gângsteres implacáveis. Encontrar Max é uma chance dupla para ela. Uma chance de uma nova sensação de adrenalina e a possibilidade de voltar à vida para o filho.

Sangue e Ouro (2023), Peter Thorwarth R. Bajo / Netflix Primavera de 1945. “Sangue e Ouro” se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e conta a história do desertor alemão Henrique, da jovem e corajosa fazendeira Elsa e de um grande grupo de nazistas. Henrique, que fugiu do front para voltar para casa e reencontrar a filha, se depara com uma tropa da SS. O líder decide enforcar Henrique em uma árvore, mas Elsa o salva e o esconde em sua fazenda. Enquanto isso, a SS procura um tesouro judaico escondido em um vilarejo próximo, mas enfrenta a resistência da população saturada que não quer entregar seu ouro. Henrique e Elsa são arrastados para uma caça eletrizante ao tesouro, que termina em um confronto sangrento na igreja local.

Tin & Tina (2023), Rubin Stein Divulgação / Albinos La Película Espanha, 1981. No dia do casamento, Lola sofre uma hemorragia interna e perde o bebê que esperava. Pior ainda, ela é informada no hospital que perdeu muito a capacidade de engravidar. Alguns meses depois e enquanto Lola ainda está deprimida com a tragédia, Adolfo, seu marido, a convence a adotar um bebê em um convento perto da cidade. Mas, em vez de adotar um bebê, Lola decide adotar Tin e Tina, dois adoráveis irmãos albinos com talento para a música. No entanto, Lola descobre que Tin e Tina são religiosos fanáticos que interpretam a Bíblia Sagrada literalmente, sem considerar as consequências.

Meu Pai (2021), Florian Zeller Divulgação / Film4 / Allstar Antony é um idoso de 81 anos que mora em um luxuoso apartamento em Londres e sofre de demência. Sob os cuidados da filha, Anne, ele se sente constantemente perdido. Em seu cérebro, sua história não se encaixa mais cronologicamente. Ele já não reconhece os rostos das pessoas com quem convive e não se lembra onde guardou seu relógio, o que o deixa paranoico e irritado. Enquanto tenta encaixar as peças do quebra-cabeça de sua vida, Antony se perde no labirinto que se torna seu próprio apartamento, em constante transformação da mobília e cor das paredes.