Comovente e brilhante, o único filme de zumbi que vai te fazer chorar está na Netflix

Primeira produção original Netflix a ser realizada na Austrália, “Cargo” é um filme da dupla Ben Howling e Yolanda Ramke. O longa-metragem é baseado no curta homônimo, feito quatro anos antes pelos mesmos cineastas. O filme se passa em um futuro próximo e distópico, em que a população australiana foi dizimada por uma doença que transforma humanos em zumbis. Andy (Martin Freeman) é um pai de família que acaba mordido por uma das criaturas e precisa encontrar alguém para cuidar de sua bebê, Rosie, antes que ele próprio se transforme em um morto-vivo.

A jornada é perigosa, porque os humanos se tornaram mesquinhos em sua luta por sobrevivência. Quando ele encontra a professora Etta (Kris McQuade), onde ficava um antigo hospital agora completamente destruído, ela recomenda que ele procure pelo Homem Sábio e Thoomi (Simone Landers), que poderão ajudá-lo a cuidar de Rosie. No entanto, seus caminhos se cruzam com o de um caçador de zumbis, que mantém Thoomi e o Homem Sábio enjaulados para usá-los como iscas.

Andy ajuda a libertar Thoomi e os dois fogem para encontrar a família da garota. No meio de sua jornada, eles terão de enfrentar muitos perigos e percalços para conseguir chegar até um lugar que seja relativamente seguro para Rosie. Este local é em meio a uma comunidade indígena australiana, de onde Thoomi vem.

Howling e Ramke fizeram uma extensa pesquisa, com consultas à essas comunidades, e com ajuda do escritor Jon Bell, para fazer um roteiro respeitoso e que pudesse detalhar práticas e rituais culturais específicos sem estereotipar ou errar ao retratá-los.

A ambientação era essencial para realismo dos cenários pós-apocalípticos. Para sorte ou azar dos cineastas, da equipe de produção e do elenco, o sul da Austrália, onde as cenas foram gravadas, enfrentava uma das piores crises climáticas do século. Na região houve inundações, falta de energia, tempestades e um pequeno ciclone. Apesar disso, as gravações não precisaram ser interrompidas.

Martin Freeman, protagonista do filme, é inglês e nunca havia visitado a Austrália até as filmagens de “Cargo”. O fato de ele ser um peixe fora d’água foi essencial, de acordo com os diretores, para construir seu personagem. Segundo Ramke e Howling, Andy foi criado para ser um homem urbano e desajeitado com situações de sobrevivência em ambientes selvagens, como na história. Além disso, o personagem é um pai de primeira viagem, então também deveria ser alguém que está lutando para aprender a tomar conta de outra pessoa e tentando se conectar com o filho.

Apesar disso, os cineastas também acharam que o ator foi uma liderança perfeita no set de filmagem, ajudando seus companheiros de cena, lidando bem com as crianças e sendo sempre cordial, apesar das dificuldades enfrentadas pelo mau tempo. Elogiadíssimo como profissional, Freeman trouxe leveza e confiança para toda a equipe.

Embora seja um filme de zumbis, o roteiro nunca foi exclusivamente centrado nessas criaturas grotescas, mas na relação de amor e sacrifício entre um pai e uma filha. Andy está disposto a lutar até o fim para salvar Rosie. Não há tantos mortos-vivos espalhados pelo enredo como em produções convencionais, porque este é apenas um pano de fundo.

Filme: Cargo

Direção: Ben Howling e Yolanda Ramke

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 8/10