A história de amor mais impressionante da Netflix

“O Encontro Mais Longo de Todos” é um documentário gravado quase que completamente por meio de gadgets portáteis, como celulares e gopros, de forma cem porcento amadora e espontânea. Ele acompanha Matt e Khani, dois jovens que se conheceram em um aplicativo de relacionamento. No começo, eles contam como se conheceram on-line, depois como foi o primeiro encontro e o segundo, até chegarmos na parte mais peculiar e inesperada de todas: o terceiro encontro.

Nos tempos em que os casamentos eram arranjados, parecia menos complicado conhecer alguém e saber onde aquilo iria dar. Claro, o verdadeiro problema era o depois, era encontrar conexão com aquela pessoa com quem se estava preso por um acordo familiar. Os tempos mudaram e agora é preciso sair, conhecer gente, flertar, baixar a guarda e deixar seus sentimentos vulneráveis, correr o risco de ter o coração partido. Quando conhecemos alguém, temos que abrir o jogo e expor boa parte da nossa vida e das nossas emoções e, de repente, pode dar tudo errado. Isso dá medo e nos faz erguer muros ao redor de nós mesmos.

É justamente essa insegurança e medo de estar vulnerável que faz tanta gente se esconder e preferir ficar sozinha. Há os prós e contras da vida solteira, assim como a vida de relacionamento, mas vamos admitir que estar acompanhado é muito melhor que estar sozinho. Quando Matt e Khani se conheceram, ambos não queriam se envolver em um compromisso sério. A ideia de Matt de convidar Khani para viajar por quatro dias para Costa Rica no terceiro encontro era para ter sido apenas uma aventura, uma situação divertida e descontraída que os permitiria viver uma experiência única.

Era março de 2020 quando eles decolaram de Nova York para o país latino-americano, em um hotel paradisíaco à beira-mar. Com a passagem de volta garantida em apenas alguns dias, eles esperavam retornar logo para suas vidas comuns. Mas no dia anterior ao retorno, a companhia aérea comunicou os dois por e-mail de que o voo havia sido cancelado por conta da pandemia de coronavírus. Foi aí o começo de uma história que poderia ter se tornado um pesadelo, mas virou uma aventura romântica inesquecível.

Khani havia experimentado alguns relacionamentos ruins no passado e não queria estar novamente com alguém que a fizesse se sentir sufocada. Matt era apenas um rapaz querendo curtir a vida da forma mais espontânea e aventuresca possível. Presos um com o outro por mais de seis semanas na Costa Rica, eles conseguiram usar o tempo juntos para encontrar uma conexão real.

Nos vídeos documentados por Matt vemos os dois pulando cachoeiras, mergulhando no Oceano Pacífico, acampados ao ar livre, hospedados em uma casa cercada de mata e de animais selvagens, praticando tirolesa, fazendo aulas de dança on-line, cozinhando juntos e aproveitando todas as aquelas horas vazias em que só tinham a companhia um do outro para achar seus pontos em comum. Quando um ou o outro acordava em um dia ruim, eles não usavam aquele momento para julgar, mas compreendiam que as coisas nem sempre poderiam ser perfeitas.

Não demorou para que a jornada do casal na Costa Rica tomasse proporções midiáticas por ser tão inusitada e inspiradora. Agora, com todas as imagens reunidas, este compilado de lembranças se tornou o documentário “O Encontro Mais Longo de Todos”, que é uma das produções mais vistas na atualidade na Netflix, vai te ajudar a idealizar alguns encontros românticos e te proporcionar cerca de duas horas de entretenimento.

Filme: O Encontro Mais Longo de Todos

Direção: Brent Hodge

Ano: 2023

Gênero: Documentário/Romance

Nota: 7/10