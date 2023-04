Terror cômico da Netflix é um dos filmes mais assistidos do mundo na atualidade

Se você é curioso acerca do sobrenatural e gosta de saber mais sobre eventos paranormais, um dos filmes que você precisa assistir para ontem é “Assombrosas”, produção espanhola lançada agora, em 2023, dirigida por Carlos Therón e escrita por Fernando Navarro e Marta Buchaca. O enredo gira em torno do Grupo Hepta, uma espécie de Ghostbusters da Espanha, só que real, fundado em 1987, pelo padre jesuíta José Maria Pilón.

Aqui, no Brasil, muitos eventos ditos como paranormais foram desmentidos e tiveram suas verdades expostas pelo padre, também jesuíta, Quevedo. Ele, que compartilha nacionalidade com Pilón, virou praticamente uma figura popular por aqui, ganhando quadros na televisão em que ele desmascarava charlatões que se passavam por médiuns, curandeiros e ilusionistas. Quem não se lembra de seu célebre bordão: “Isso non ecziste!”?

Se para Quevedo os reais eventos sobrenaturais eram raríssimos, Pilón já parecia um pouco menos cético em relação ao paranormal. Mesmo assim, ele quis dar explicações científicas para essas ocorrências. Pilón foi importante até mesmo em investigações policiais a desaparecidos e sequestrados, ajudando as vítimas a serem encontradas, o que lhe rendeu fama nacional. Formado, assim como Quevedo, em parapsicologia, além de filosofia e teologia, Pilón uniu suas habilidades de radiestesia com os talentos de outras pessoas para fundar o Grupo Hepta, no qual “Assombrosas” se baseia.

O filme é uma mistura de terror e comédia e reúne, sob a batuta de padre Pilón, um trio de mulheres de meia-idade com especialidades incomuns, mas com dificuldades pessoais bem triviais. Sagrario (Belén Rueda) perdeu recentemente o marido e tenta se reconectar com ele por meio do sobrenatural; Gloria (Toni Acosta) é uma médium psíquica que quer aproveitar de sua fama no grupo de Pilón para sair e conhecer pessoas interessantes; e Paz (Gracia Olayo) é a cinegrafista da equipe e ajuda a registrar os eventos que são investigados.

Quando padre Pilón fica gravemente hospitalizado durante um trabalho, o trio de mulheres decide investigar se seu mentor sofreu um derrame natural ou se foi provocado por alguma força paranormal. Durante sua jornada por explicações, as mulheres passam por diversas experiências bizarras, grotescas, cômicas, mas também assustadoras.

A justaposição dos gêneros comédia e humor são o trunfo de Therón. Somos constantemente surpreendidos por essa mistura um tanto quanto esquisita. Quando esperamos que algo macabro aconteça, simplesmente ele nos dá uma cena engraçada e vice-versa. O filme também conta com um elenco poderoso de estrelas espanholas, que esbanjam química e que nos presenteiam com suas convincentes atuações.

Mas nem tudo são flores nessa obra que tenta imitar uma produção lado b. Há uma constante quebra de ritmo. O filme passa por momentos cadenciados, enquanto outras cenas são longas e monótonas demais. Se o espectador não for bom de foco, pode perder o interesse em algumas das passagens mais arrastadas. Também é necessário ter um pouco de fé no espiritual, senão tudo vai parecer uma grande piada.

Filme: Assombrosas

Direção: Carlos Therón

Ano: 2023

Gênero: Terror/Comédia

Nota: 7/10