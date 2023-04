Romance tórrido que acaba de chegar à Netflix vai te deixar completamente hipnotizado

Famoso por interpretar o anão Thorin Escudo de Carvalho em “O Hobbit”, Richard Armitage, na verdade, esbanja seu 1,90 de altura de forma bastante imponente em outras produções, como “Desejo Obsessivo”, minissérie nova e original da Netflix e uma das mais sensuais que você vai encontrar nos streamings. Inspirada no romance de Josephine Hart, “Damage”, a minissérie de apenas quatro episódios, poderia, facilmente, ter sido transformada em um longa metragem de duas horas. Dirigido por Lisa Barros e Glenn Leyburn, dupla que também assumiu a batuta de “Good Vibrations”, o roteiro foi adaptado para as telas por Morgan Lloyd e Benji Walters.

Armitage interpreta William Farrow, um talentoso médico e charmoso marido e pai. Discreto e tímido, ele é daqueles caras que é difícil saber o que se passa dentro de sua mente, mesmo que você seja sua esposa. Concentrado em seu trabalho, ele é admirado no meio científico, mas um enigma para seus próprios colegas de consultório. É como um ser intangível e espacial. Ele parece ter vindo e estar com sua mente sempre em outro planeta.

Quando a igualmente charmosa e enigmática, mas com uma beleza bastante terrena, Anna Barton (Charlie Murphy), surge em seu mundo, ele parece despencar de seu asteroide de cara no asfalto do Planeta Terra. Com os pés aterrissados na realidade, ele se vê completamente fisgado pela moça ruiva e sensual, de olhar fatal. Mas há um problema muito mais grave do que o fato de William ser um homem de família, com um casamento de 25 anos com a bela e afetuosa Ingrid (Indira-Varma). O agravante mesmo é que Anna é namorada de seu filho mais velho, o médico-residente Jay (Rish Shah).

Mas William foi lobotomizado por suas emoções. Agora, com o cérebro derretido, e um desejo carnal implacável à flor da pele agindo em dupla com uma paixão alucinante, ele só consegue pensar em Anna. Embora ela pareça completamente consciente de suas ações e no controle de seus sentimentos, o mesmo não é o que acontece com William. Ele está desorientado. Nas cenas em que aparece com os olhos avermelhados e as mãos nervosas, fica claro que Anna é como uma droga na qual ele sente uma arrepiante abstinência quando está longe.

Sua obsessão é tão fulminante que ele inventa um congresso científico para poder viajar até Paris para vigiar Anna e Jay de uma lanchonete, que fica do outro lado da rua do hotel em que eles estão hospedados. À noite, ele telefona no quarto do casal e faz Anna encontrá-lo. E é em um beco escuro, sujo e perigoso de Paris, que eles se entregam para um sexo completamente irracional, enquanto Jay a espera na suíte do hotel.

A todo momento, a minissérie de estilo noir segue uma atmosfera de suspense, com trilha-sonora de dar nos nervos. Quando William começa a receber ameaças anônimas em seu celular de alguém que sabe do romance proibido, o caso toma proporções perigosas, mas ele está tão cego por esse amor, que nem mesmo o risco da exposição o intimida.

A atuação de Murphy é fria e, ao mesmo tempo, picante. Há uma sensação de que essa mulher desajustada e sensual também pode se mostrar uma grande psicopata sem limites. Já Armitage traz a aura mais passional e dramática à trama. É sofrível ver seu desespero para estar perto de Anna a todo momento.

“Desejo Proibido” é um tipo de guilty pleasura. Você sabe que a moral é duvidosa, que o enredo é cheio de clichês e que não é nenhuma obra de arte cinematográfica. Mesmo assim, é irresistível. E você assiste em apenas um embalo. É muito rápido. No fim das contas, você adora, mas evita admitir.

Minissérie: Desejo Obsessivo

Direção: Lisa Barros e Glenn Leyburn

Ano: 2023

Gênero: Romance/Drama/Suspense

Nota: 8/10