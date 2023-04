Bula de Livro: Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, de Mohsin Hamid

Vigésimo sexto (26º) livro lido, em 2023: “Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente”, do paquistanês Mohsin Hamid. Em poucas palavras: ambientado em algum país subdesenvolvido da Ásia, um garoto da zona rural se muda para uma cidade grande e fica rico ao montar uma empresa de distribuição de água engarrafada.

Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, de Mohsin Hamid (Companhia das Letras, 176 páginas)

A partir dessa premissa, o autor constrói uma pequena obra-prima, parodiando (e ironizando) os manuais de autoajuda, enquanto conta uma história de amor, cobiça, redenção, traição e morte. O romance é dividido em 11 capítulos, com títulos impositivos (semelhante ao que ocorre nos livros do gênero): Consiga um diploma, Não se apaixone, Evite os idealistas, Aprenda com um mestre, Trabalhe para si mesmo, Esteja preparado para fazer uso da violência, Faça amizade com um burocrata, Patrocine os artistas da guerra, Faça malabarismo com as dívidas, Concentre-se no essencial, Planeje uma estratégia de fuga.

Embora seja uma paródia corrosiva sobre os manuais de autoajuda e a busca desesperada e a qualquer custo por ascensão social, o livro é, ao mesmo tempo, uma crítica severa às sociedades emergentes, como também uma história de amor deliciosamente encantadora, na qual o narrador-personagem-leitor, tem como par romântico a “menina bonita”, uma ex-vizinha por quem se apaixona, ainda na juventude, e com quem passa a vida, em encontros e desencontros. Uma das grandes descobertas que fiz, em 2023, e um dos finais mais bonitos da literatura contemporânea, agridoce, mas absolutamente encantador e original.

Livro: Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente

Autor: Mohsin Hamid

Tradução: Sonia Moreira

Páginas: 176

Editora: Companhia das Letras

Nota: 10/10