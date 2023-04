O aplicativo fundamental

Primeiro foi Yuval Harari que escreveu um texto dizendo que a Inteligência Artificial além de nos ajudar a escrever um trabalho final de curso, pode também acabar com a humanidade. Depois foram vários cientistas que se uniram e escreveram um manifesto pedindo para que os pesquisadores dessem um tempo nas pesquisas de Inteligência Artificial, antes que a Inteligência Artificial dê um tempo na raça humana. Dizem até que o manifesto foi escrito usando o Chatgtp, mas parece que isso é fake-news.

Na verdade, o que está ficando claro é que já faz tempo que os cientistas do mundo todo deviam parar tudo o que estão fazendo e se dedicar a apenas uma coisa: a criação do aplicativo “Vai dar merda!”, que é o que a humanidade mais precisa nos dias de hoje.

Mas o que é que faz esse aplicativo “Vai dar merda”? Ele, por exemplo, analisa cada nova invenção dos nerds do Vale do Silício sob todos os aspectos, usando toda a capacidade computacional que existe e então dá a sentença: Se todo mundo usar esse troço… “vai dar merda!”. Ou então o aplicativo pode chegar à conclusão de que tudo bem, pode usar a vontade a nova descoberta ou invenção ou o seja o que for.

Na época que a energia nuclear foi criada ainda não havia computadores para desenvolver um aplicativo como esse. Por isso só se pensou na parte positiva da coisa, ninguém passou nem perto da ideia de que poderia haver Chernobyl ou que podia surgir um cara como Vladimir Putin que mandaria bombardear uma região onde existe uma enorme usina nuclear, como acontece hoje na Ucrânia. O “Vai dar merda!” certamente apontaria essas possibilidades.

E ele também seria útil em várias situações mais prosaicas da vida. Por exemplo: Se colocassem todos os dados no aplicativo na véspera do 7×1 da Alemanha: Neymar fora do jogo, Davi Luiz de zagueiro, Felipão de técnico dizendo que Bernard tinha alegria nas pernas e coisa e tal, o aplicativo certamente acenderia uma luz vermelha e diria: “Vai dar merda!”

E na vida pessoal também. Já pensou ter esse aplicativo quando o seu melhor amigo te convence que tem um esquema financeiro incrível que rende 10% por mês? Ou quando a moça dá match com um sujeito que coloca a foto do Brad Pitt no Tinder?

Dizem até que se Cabral tivesse o “Vai dar merda!” em 1500, mudaria o rumo do seu navio!