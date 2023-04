Melhor filme de ação de 2023 chegou à Netflix e é um dos mais vistos do mundo na atualidade

Conciliar trabalho e maternidade não é algo fácil. Quem pode escolher entre um ou outro tem sorte. Na maioria das vezes, cuidar dos filhos significa ter de renunciar o tempo com eles para trabalhar para poder sustentá-los. O capitalismo é uma coisa louca. E é em torno de maternidade, capitalismo e sobrevivência que nasce o filme “Kill Boksoon”, de Sung-hyun Byun, lançado em 2023.

Em entrevista ao “The Hollywood Reporter”, o cineasta sul-coreano contou que se inspirou na própria atriz que protagoniza o filme, Jeon Do-yeon, para criar a história. Ela também é mãe solo e uma artista bem-sucedida, vencedora do Cannes de melhor atriz em 2007. Ao perceber as dificuldades da atriz conciliar a carreira com a maternidade, Byun pensou em criar para ela uma personagem que vivesse o mesmo drama.

E é assim que nasce Gil Bok-soon, uma assassina profissional que trabalha para uma poderosa empresa de encomenda de mortes na Coreia, a MK. Recrutada após seu pai abusivo ser morto por Min-kyu (Sol Kyung-gu), Bok-soon se torna uma agente A, que significa a mais alta patente entre os assassinos. Ela é praticamente uma celebridade de seu universo de criminosos e é responsável por grandes assassinatos transmitidos nos noticiários do horário nobre.

Mas quando ela recebe a missão de matar o filho de um senador que é candidato a primeiro-ministro, ela fracassa pela primeira vez. O candidato é acusado de fraudar a aprovação de seu filho na universidade, o que coloca em risco sua vitória nas eleições. Para se safar, ele encomenda a morte do rapaz e pede para que pareça um suicídio. O contrato com a MK prevê ainda uma carta de despedida do jovem assumindo o crime no lugar do pai.

A história do rapaz mexe com Boksoon, porque ela também tem uma filha adolescente, com quem luta para se conectar. A garota de 15 anos, Gil Jae Yeong (Si-ah Kim), está em apuros depois que esfaqueou um colega na escola. Ela é ameaçada de expulsão. Embora a mãe tente compreender os motivos da filha e se aproximar dela, Jae Yeong é fechada e rebelde, o que preocupa ainda mais Boksoon.

Além disso, há um diálogo nas cenas iniciais entre mãe e filha sobre o caso da fraude na universidade. A fala da filha sobre justiça faz Boksoon se apegar mais ao garoto, alvo de sua missão. No entanto, o fracasso neste assassinato a colocará na mira da irmã de Min-kyu, Cha Min Hee (Esom), que tem ciúmes da relação do irmão com Boksoon. Então, Hee colocará um grupo de assassinos competentes e perigosos na cola da protagonista.

Mas por que este é um filme sobre capitalismo? Porque a MK se torna uma corporação tão grande que não importa quem são os alvos das missões. Não importa se a morte foi encomendada por um pai para seu filho adolescente. Tudo que importa é o que ele pagou pelo serviço. Também o fato de que Boksoon deve priorizar seu trabalho em detrimento de sua relação com a filha, cada vez mais corroída pela distância aberta entre as duas. O que importa é que ela consegue pagar uma boa escola particular e se integrar na alta-sociedade.

O nome do filme é inspirado, claro, em “Kill Bill”, clássico de Quentin Tarantino com lutas emocionantes, sangrentas e criativas de kung-fu. Aqui, da mesma forma, “Kill Boksoon” usa e abusa de objetos e cenários para transformar as lutas em um verdadeiro espetáculo e pintar a televisão como se fosse uma tela. Mas a heroína também é inspirada em John Wick, sucesso absoluto interpretado por Keanu Reeves, já que ela tem a mesma elegância e desejo por se aposentar.

O longa-metragem levou o elenco e o diretor à exaustão com as inacabáveis coreografias. Byun chegou a afirmar que nunca mais fará um filme de ação novamente. Mas o trabalho foi tão bem executado, que a produção foi convidada para se exibir no Festival de Berlim, onde teve boa recepção.

Filme: Kill Boksoon

Direção: Sung-hyun Byun

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 8/10