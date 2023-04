História notável e comovente, digna de Oscar, chegou à Netflix

Inspirado no livro autobiográfico da jornalista Jeannette Walls, “O Castelo de Vidro” narra a turbulenta infância da colunista de fofocas da MSNBC. Filha de Rex (Woody Harrelson) e Rose (Naomi Watts), Jeannette (Brie Larson) é conhecida por seus artigos sobre os famosos. Com uma vida estável e um casamento a caminho com o consultor financeiro David (Max Greenfield), ela planeja contar a novidade para os pais. Mas a notícia não vai agradar Rex e Rose, que vivem como artistas nômades, odeiam o capitalismo e vivem como aventureiros sem ambição.

Um dia, voltando para casa de um jantar, Jeannette se depara com os pais revirando lixos em uma rua de Nova York. A visão a faz revisitar memórias carinhosas, mas também traumáticas de sua infância. Rex é alcoólatra e Rose, artista. Enquanto criança, Jeannette e os irmãos eram levados pelos incompetentes pais, pulando de cidade em cidade, fugindo de cobradores e, às vezes, passando dias sem uma refeição.

Escolhendo uma vida completamente diferente da dos pais, Jeannette vê seu presente confrontar seu passado quando um encontro entre sua família e seu noivo não acaba bem. Então, ela é levada a reavaliar seus valores e a pensar se deseja realmente deixar sua história para trás. Apesar das dificuldades vividas ao lado de sua família disfuncional, Jeannette tem um vínculo muito forte com seu pai, um homem que, quando sóbrio, sempre a fez encarar os problemas dentro de casa com imaginação e criatividade.

Enquanto relembra eventos de sua infância, Jeannette pondera os motivos que levaram seu pai a ser o homem que se tornou. Diante do comportamento imutável e errático dos pais, os filhos decidem sair de casa para transformar suas próprias vidas, lutando para se tornarem pessoas melhores.

Um retrato intenso e sofrido, mas sem ser melodramático, sobre um grupo de crianças que precisam encontrar resiliência, perdão e união para sobreviver em meio ao caos, pobreza, fome e aos abusos e irresponsabilidades, o filme é uma mistura de “Capitão Fantástico” e “Era uma Vez um Sonho”, mas bem mais sombrio.

O livro de Jeannette, que tem o mesmo nome do filme, foi lançado em 2005 e teve milhares de cópias vendidas. “O Castelo de Vidro” é sobre a casa em que ela passou a maior parte de sua vida com sua família, nas montanhas de Welch. O lugar, que na verdade era uma cabana de madeira, deveria ter sido reconstruído por Rex, que sonhava em erguer um castelo de vidro movido a energia solar. A residência da família, na realidade, não tinha encanamento, eletricidade e as crianças tinham que revirar os lixos da escola para comer, enquanto o pai gastava o pouco que a família conseguia em bebidas.

Aos 17 anos, Jeannette se mudou para Nova York e não desistiu até conseguir estudar jornalismo na Barnard College. Depois foi contratada como colunista de fofocas sobre famosos e, durante esse tempo, acreditava que sua história de vida jamais poderia ser descoberta. Ela se sentia uma impostora em seu novo mundo, conforme relatou em entrevista à CBS, em 2017. Até que um dia avistou os pais, de dentro de um táxi, assim como no filme, remexendo no lixo em uma rua da cidade. Ela contou que ficou tão envergonhada, que se abaixou para esconder. A partir disso, teve o insight para escrever “O Castelo de Vidro”, refletir sobre sua história e aprender com ela.

Sem dúvidas, a biografia de Jeannette também nos faz pensar sobre nossa própria vida e as dificuldades que enfrentamos e como elas nos tornaram quem somos hoje.

Filme: O Castelo de Vidro

Direção: Destin Daniel Cretton

Ano: 2017

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10