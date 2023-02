O et do OVNI

De repente os americanos deram de abater OVNIs, objetos voadores não identificados, que hoje em dia é muito mais uma sigla para objetos voadores chineses do que discos voadores. Que pena!

Mas dizem que um dos objetos que foi abatido era tripulado e caiu no meio de um deserto. E o tripulante se salvou da queda sabe-se lá como. Era um chinês. O cara estava morrendo de medo de ser encontrado. Mas os chineses, que são espertos, colocaram no OVNI um kit de sobrevivência, que, na verdade, era composto por apenas um item: uma lata de tinta verde.

— Se tu cair e se salvar, se pinta de verde e diz que é ET! — Foi a instrução que recebeu.

O tripulante do OVNI, obediente, fez o que mandaram.

Depois que derrubaram o OVNI, os americanos saíram procurando o objeto que caiu para descobrir do que se tratava. E encontraram o chinês verde.

— O ser é verde! Deve ser um ET!

O chinês verde foi levado para um local ultrassecreto, onde os cientistas começaram a estudar o ser “extraterrestre”.

Um dia um faxineiro estava limpando o laboratório. Quando ele viu que não tinha nenhum cientista por perto, se aproximou do ET.

— Fala a verdade, tu não é ET porra nenhuma, não é?

— Cara, eu sou chinês. Mas se eles descobrirem, eu tô ferrado. Vão me mandar pra prisão. Mas você pode me ajudar… — sugeriu o chinês.

Seguindo as instruções do chinês, o faxineiro começou a dizer para os seus chefes que o “marciano” se comunicava com ele por telepatia. Passou a ser o intérprete do “E.T.”, que contava para ele como era o seu planeta.

Assim, o faxineiro deixou de ser faxineiro e ganhou um novo cargo no laboratório, muito mais bem remunerado. Em troca, toda noite ele levava uma lata de tinta verde para retocar a pintura do chinês que desgastava com facilidade.

Apesar do seu novo contrato de trabalho exigir segredo, o faxineiro não conseguiu ficar quieto. Contou para os amigos que agora era cientista, que falava com o ET verde e os amigos trataram de espalhar a história.

Resultado: O ex-faxineiro virou uma celebridade nacional. E acaba de assinar um contrato com a Netflix para produzir um seriado sobre o assunto. Mas o resto eu não conto para não dar spoiler.