Os 7 melhores filmes atuais para assistir na Netflix esta semana

Já repetiam os filósofos do cotidiano: “Na vida, tudo passa. Até uva-passa”. E não há verdade mais verdadeira, já que tudo se mostra não ser definitivo. Nem as tristezas e nem as alegrias. Estamos à mercê do destino e ele é implacável em suas decisões. Ainda bem que ele, nem sempre, trabalha contra nós. Então, não vale tanto a pena preocupar e esquentar a cabeça com coisas que fogem das nossas mãos. Tudo que podemos é exercer nosso papel da melhor maneira possível e esperar pelo melhor. Por isso, te recomendamos não levar a vida tão à sério. Tire um tempo para si mesmo, esqueça da realidade e dos telejornais por alguns instantes. Aperte o play na Netflix e apenas se divirta um pouco. Aqui estão alguns filmes novos para você mergulhar esta semana. Destaques para “Certas Pessoas” (2023) de Kenya Barris; “Os Reis do Mundo” (2023), de Laura Mora; e “As Linhas Tortas de Deus” (2022), de Oriol Paulo. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Certas Pessoas (2023) Kenya Barris Tyler Adams / Netflix Dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes se apaixonam e precisam lidar com a maior provação do relacionamento: conhecer os pais. Kenya Barris castiga os costumes e traça um paralelo entre essas duas histórias de horror e vitória, superação e luta em “Certas Pessoas”. Ao passo que capta o zeitgeist, o espírito do tempo, e aprofunda-se nos temas de que se precisa falar com urgência ainda mais flagrante, o diretor consegue imprimir originalidade a assuntos espinhosos como intolerância racial, escravidão, Holocausto e racismo contornando o politicamente correto com a galhardia de que só o humor é capaz.

Os Reis do Mundo (2023), de Laura Mora Divulgação / Netflix Rá, Culebro, Sere, Winny e Nano são cinco meninos das ruas de Medellín. Cinco reis sem reino, sem lei, sem família, deixam a cidade e se aventuram nas profundezas do interior colombiano em busca da terra prometida: terra que Rá herdou de sua falecida avó. Os cinco formam uma espécie de clã fraterno no qual devem seguir seu caminho em um mundo paralelo sem leis. Ao fazer isso, eles defendem ideais como amizade e dignidade, mas também mostram desobediência e resistência.

As Linhas Tortas de Deus (2022), Oriol Paulo Divulgação / Netflix Alice é uma detetive particular que alega ter paranoia para conseguir se internar em um hospital psiquiátrico, onde pretende investigar a morte de um dos pacientes. Conforme sua busca por provas de um suposto assassinato se desenrola, Alice começa a descobrir uma conspiração por trás de sua internação que a leva a acreditar que seu marido pretende mantê-la trancada como louca para fugir com sua fortuna.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022), Alejandro G. Iñárritu Rodrigo Jardon / Netflix O filme é uma experiência imersiva, de proporções épicas e com um visual simplesmente arrebatador. Dentro desse cenário é narrada a jornada íntima e extremamente comovente de Silverio, um mexicano que vive em Los Angeles e trabalha como jornalista e diretor de documentários. Depois de ganhar um importante prêmio internacional, Silverio sente que precisa voltar para seu país de origem — mas não se dá conta de que essa viagem o levará aos limites de uma crise existencial. Com suas memórias e medos atravessando toda a sua rotina, sua vida será tomada por um sentimento de desordem e arrebatamento. Com emoções à flor da pele e uma abundância de gargalhadas, Silverio se vê frente à frente com questões universais e ao mesmo tempo íntimas sobre temas como identidade, sucesso, a brevidade da vida, a história do México e os profundos laços que ele compartilha com sua esposa e filhos. O que Silverio precisa confrontar, então, é o que significa ser humano nos dias de hoje.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo… até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Benoit Blanc volta à ação para resolver mais um caso dirigido por Rian Johnson. Nesta nova aventura, o intrépido detetive aparece em uma luxuosa propriedade em uma ilha grega, mas como e por que ele está lá é apenas o primeiro de vários enigmas. Blanc logo encontra um grupo diversificado de amigos reunidos para o encontro anual organizado pelo bilionário Miles Bron. Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix O agente secreto Mike Banning é responsável pela segurança do presidente Benjamin Walker. Quando ele consegue salvar a vida do chefe de Estado, mas não da primeira-dama, em um terrível acidente de carro, ele é enviado para um cargo inferior no Tesouro dos Estados Unidos. Um grupo terrorista de norte-coreanos infiltra na Casa Branca e leva o presidente e vários membros de seu gabinete como reféns para um bunker subterrâneo. Então Banning é encarregado pelo substituto interino do líder do país a coordenar o resgate de todos os reféns.