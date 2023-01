Filme mais fofo que existe na Netflix vai quebrantar seu coração e acalmar sua alma

Há coisas mais íntimas que sexo, isso é um fato. Ficar em silêncio com alguém sem sentir desconforto; ser cuidado pela pessoa quando está doente; assistir o próximo episódio da sua série favorita apenas quando o outro ou outra está junto; deitar-se ao lado de alguém e simplesmente dormir; segurar durante um tempo a mão da pessoa sem se incomodar com o suor. Há quem a gente simplesmente gosta de estar perto. Não precisa oferecer nada em troca. Só a presença basta.

Dizem que a solidão é viciante. É verdade. Mas algumas companhias também são. Algumas pessoas, depois que entram na nossa vida, parecem se integrar ao nosso corpo. Ficar longe delas, é como amputar um membro. A alma adoece junto com o físico. Tudo desanda.

Mas ninguém acredita que pode se sentir assim depois de velho. Ali, no crepúsculo da vida, todo mundo acredita já ter vivido tudo que se havia para viver. Amado todos os amantes, trilhado todos os caminhos. Em “Nossas Noites”, Addie Moore (Jane Fonda) e Louis Water (Robert Redford) provam que o tempo é apenas uma dimensão da existência, não o fim.

Fonda e Redford interpretam dois viúvos idosos, que decidem passar as noites juntos para simplesmente dormir melhor, ter uma companhia. O relacionamento começa assim, com um acordo. Há dias e horários combinados e nenhum sentimento. Mas há coisas mais íntimas que sexo e eles experimentam isso. Addie e Louis têm suas almas conectadas a cada noite que gastam juntos. Aos poucos, suas vidas vão se entrelaçando. Louis ajuda Addie a cuidar do neto que está passando uns dias na sua casa, a superar a perda da amiga e a se recuperar de um tombo. Addie faz Louis acreditar que é um bom homem, apesar de seu passado errático. Conforme outras experiências vão sendo compartilhadas, eles percebem que é possível se apaixonar na velhice. Há mais amor e mais vida depois do amor e da vida. Não há limites para o que cabe na alma. Enquanto se está vivo, há tempo. Enquanto há tempo, se está vivo para viver e amar.

“Nossas Noites” é dirigido por Ritesh Batra e inspirado no romance homônimo de Kent Haruf, que morreu de câncer antes de seu livro ser publicado. Há uma enorme química entre Fonda e Redford, cujo filme é sua quarta colaboração juntos. Eles já interpretaram outros casais antes na ficção e esse veio para selar essa parceria bem-sucedida. O longa-metragem é uma expressão tão delicada e sensível da vida e do amor, que parece frágil como porcelana. Um filme para adocicar a alma e reconhecer que a vida é sempre boa e vale a pena, mesmo com suas mazelas.

Filme: Nossas Noites

Direção: Ritesh Batra

Ano: 2017

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10