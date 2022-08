7 melhores filmes que estreiam na Netflix em agosto de 2022

2022 ainda tem muitas novidades reservadas para as pessoas. O ano já chegou no começo do fim, mas ainda vai rolar muita coisa importante, como as eleições e a Copa do Mundo. Para quem gosta de cinema, também tem muito ainda o que acompanhar. Mais de 20 filmes chegam na Netflix em agosto. E ainda nem falamos das séries e dos novos documentários que aterrissam no streaming durante o mês. Se você está curioso para saber quais são as principais novidades na plataforma, fique ligado nessa lista da Revista Bula, que vai te contar quais os principais títulos para assistir durante o mês. Não deixe de conferir a seleção e escolher quais não pode perder. Destaques para “Carter”, de 2022, de Byung-gil Jung; “Darlings”, de Jasmeet K Reen; e “Dupla Jornada”, de 2022, de J. J. Perry. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Carter (2022), Byung-gil Jung Son Ik-chung / Netflix Uma pandemia originada na Zona Desmilitarizada da Coreia assola os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Dois meses depois, Carter acorda sem memória, com um dispositivo misterioso na cabeça, uma bomba letal dentro da boca e recebendo ordens de uma voz estranha. A bomba pode ser detonada a qualquer momento, a menos que ele resgate a garota que é o único antídoto para o vírus. Mas, para isso, ele vai ter que encarar a CIA e um golpe na Coreia do Norte.

Dupla Jornada (2022), J.J. Perry Parrish Lewis / Netflix Bud Jablonski é um pai trabalhador que só quer dar uma vida tranquila para sua filha. Seu trabalho como limpador de piscinas de em San Francisco Valley, entretanto, não passa de fachada para sua verdadeira fonte de renda. Ele é um caçador de vampiros que integra a União Internacional de Caçadores de Vampiros.

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner Divulgação / Netflix Piroz é um violinista itinerante que viaja de aldeia em aldeia tocando e cantando em casamentos e funerais. Um dia, ele se apaixona por Sumbul, uma moça que estava prestes a se casar. Foi amor à primeira vista. Mas os sentimentos entre eles provocam uma trágica briga entre as famílias da moça e do noivo. A confusão faz com que os familiares dela decidam que ela deve ser punida com a morte. Então, Piroz luta para proteger sua amada e recebe o apoio de aldeões que o ajudam a salvá-la.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que conseguiu se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e sente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a mulher.

Ted Bundy: A Confissão Final (2021), Amber Sealey Foto: Divulgação / Netflix Em 1980, o agente do FBI, Bill Hagmaier, é designado a entrevistar o serial killer condenado Ted Bundy em uma tentativa de coletar dados psicológicos. Bill deve ser convincente o bastante para que o assassino confie nele. Nos anos que antecedem a execução de Bundy, e ao longo de entrevistas espaçadas, os dois desenvolvem um estranho vínculo em que Bill deve julgar a sanidade de Bundy.