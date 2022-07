Série “The Offer” conta como tudo teve de dar errado para que “O Poderoso Chefão” desse certo

A primeira vez que assisti ao “O Poderoso Chefão”, eu tinha 13 anos e era uma sessão corujão na tevê. Era o horário destinado aos clássicos. Foi uma experiência definitivamente marcante. Na cena em que Michael Corleone deixa seu passado de herói de guerra para vingar seu pai, atirando no capitão McCluskey e em Sollozzo no restaurante, uma cena histórica do cinema, senti arrepios da cabeça aos pés. Na parte final do filme, em que o próprio Michael se consolida como don e Kay, sua esposa, vê a porta de seu escritório se fechar com os capos beijando o anel de seu novo padrinho é outra pintura à parte. Nos créditos finais, eu tive a certeza de que aquele era o melhor filme que eu já tinha visto na vida.

A fotografia do filme é belissimamente pincelada na tela por Gordon Willis, inspirado por Caravaggio. Os diálogos são como peças de quebra-cabeça genialmente montados pelo autor do livro e co-roteirista Mario Puzo e Francis Ford Coppola. A trilha sonora de Nino Rota é simplesmente uma das maiores preciosidades do cinema. Tudo que envolve esse filme foi criado para ser icônico e visionário. E foi.

Sem precedentes, “O Poderoso Chefão” deu um tom de dramaticidade, seriedade e um senso de identificação jamais vistos em um filme de máfia, até então. Mas toda a criação dessa obra-prima não foi gestada e parida sem muitos desafios. E a minissérie “The Offer” vem para contar a história por trás das câmeras.

Em 2022, o primeiro longa-metragem da trilogia de O Poderoso Chefão completou seu quinquagésimo aniversário. Para homenagear, a Paramount, produtora do filme, lançou “The Offer”, que conta a história de Al Rudy, o produtor do primeiro filme da trama, enquanto gerenciava o projeto.

É claro que a série vem acompanhada de ficção e um bocado de caricatura suficientes para receber algumas críticas negativas da “Rolling Stone”, “Slant Magazine” e “Roger Ebert”, que acharam tudo muito “masturbatório” e “indulgente”, mas o público não viu da mesma forma. Especialmente os admiradores de “O Poderoso Chefão”, que enxergaram no programa de televisão a oportunidade de conhecer as curiosidades que cercaram a produção e sentir a nostalgia desse clássico simplesmente imbatível.

Mas os críticos conseguem tirar o brilho de tudo. E nem tudo são defeitos nessa minissérie que traz Miles Teller no papel de Al Rudy, um produtor novato incumbido de dar vida ao sucesso literário de Mario Puzo. Enquanto tudo se encaminha de maneira um tanto quanto catastrófica, Rudy faz acordos com mafiosos, renuncia a seu relacionamento amoroso, faz as vontades de Coppola e se desdobra para garantir que o filme seja realizado.

O pontapé inicial para os problemas é quando Frank Sinatra acredita que o personagem de Johnny Fontane foi inspirado nele e pede aos seus amigos da máfia para impedir que o filme seja feito. Não demora para que os gângsteres de Nova York e toda a comunidade italiana desaprove a produção. Al Rudy tem que fazer um acordo com o chefe do crime organizado Joseph Colombo, fundador da Liga dos Direitos Civis Ítalo-Americanos.

Baixo orçamento, rejeição por parte da Paramount dos mais importantes membros do elenco, Marlon Brando e Al Pacino, má publicidade, intrigas entre executivos, dentre tantos outros tumultos que tornaram quase impossível a realização de “O Poderoso Chefão” são algumas das turbulências que recheiam os episódios da série.

Al Rudy, com o apoio florescente da secretária Bettye McCartt, teria sido o homem por trás de tudo e que fez com que tudo desse certo, de acordo com a série. Apesar das duras críticas, o elenco escolhido para representar os famosos Francis Ford Coppola (Dan Fogler), Marlon Brando (Justin Chambers), Al Pacino (Anthony Ippolito) e os executivos Robert Evans (Matthew Goode), Charles Bludhurn (Burn Gorman) e Barry Lapidus (Colin Hanks) entregam atuações ora cômicas, ora cativantes.

“The Offer” realmente me pegou como fã de “O Poderoso Chefão”, que torce pela sequência da série. Quem sabe um por trás das câmeras da parte 2?

Série: The Offer

Criação: Michael Tolkin e Laurence Bennett

Ano: 2022

Gênero: Drama

Onde assistir: Prime Video

Nota: 9