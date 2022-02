12 filmes de romance obrigatórios para ver durante a vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Na literatura, o romance não é sinônimo de uma história de amor, como ocorre no cinema. Geralmente, está mais ligado a um herói em uma odisseia para encontrar a glória e, muitas vezes, fortemente conectado a ideia de lutar pela honra de sua nação. Eventualmente, pode haver algum caso amoroso, mas não é o centro do enredo. Já nas telas dos cinemas, a luta de um casal apaixonado para permanecer juntos é o que dá o tom. Com origem nas peças de teatro e nos livros, a história de amor mais famosa do mundo, claro, é a de Romeu e Julieta, um casal pertencente a famílias inimigas, que luta contra todas as probabilidades para ficar juntos. Inspirado nesta busca incansável e cheia de obstáculos, o cinema criou o mito do “amor verdadeiro”. Ou seja, é necessário superar várias adversidades para se provar genuíno e eterno, o que ainda não garante um final feliz. Nesta lista, a Revista Bula traz alguns filmes de romance que são essenciais para todos os aficionados por cinema. Destaques para “Me Chame pelo Seu Nome”, de 2017, de Luca Guadagnino; “O Lado Bom da Vida”, de 2012, de David O. Russell; e “O Despertar de uma Paixão”, de 2006, de John Curran. Os títulos estão agrupados de acordo com a plataforma em que estão disponibilizados e organizados em ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Netflix

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

O Despertar de uma Paixão (2006), John Curran Ambientado na Inglaterra e Hong Kong, na década de 1920, o filme narra a história de amor entre Kitty e Walter. Casados, eles não convivem bem após uma traição da esposa. Walter, que é um médico infectologista, obriga Kitty a acompanhá-lo até Hong Kong, um lugar tomado pela epidemia de cólera. Despojada dos luxos que usufruía em Londres, ela é compelida a reavaliar sua vida. Juntos, eles redescobrem a paixão adormecida que sentiam um pelo outro.

Orgulho e Preconceito (2005), Wright Wright Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.

Fale com Ela (2002), Pedro Almodóvar Marco é um jornalista que se envolve romanticamente com a toureira Lydia Gozalez, após encontrá-la para escrever um artigo sobre ela. Durante um casamento, Lydia tenta revelar algo a Marco, mas após um acidente, ela entra em coma. Todos acreditam que ela não irá mais despertar, mas Marco ainda não aceita o fim. No hospital, Benigno é um enfermeiro que aconselha Marco a continuar conversando com Lydia, porque ela poderia ouvi-lo. Depois que Marco sabe que Lydia estava tentando se separar dele, ele deixa a Espanha. Logo, recebe notícias de que Lydia morreu e de que Benigno, o enfermeiro, foi condenado pelo estupro de outra paciente que estava sob seus cuidados, Alicia. Uma estranha reviravolta fará com que Marco e Alicia se encontrem.

Vanilla Sky (2001), Cameron Crowe David é um homem rico, bem-sucedido e bonito, mas superficial e que não valoriza seus relacionamentos. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele conhece Sofia, uma mulher que o deixa terrivelmente apaixonado. Mas uma crise de ciúmes de Julie, com quem costumava sair algumas noites, será o início de um grande pesadelo, que envolve ser jogado de dentro de um carro de uma ponte, ter o rosto desfigurado e ser acusado de homicídio. Mas, afinal de contas, tudo isso é real ou apenas um sonho?

Amazon Prime Video

Apresentando os Ricardos (2021), Aaron Sorkin Lucille Ball e Desi Arnaz se tornam o casal mais assistido dos Estados Unidos ao serem protagonistas da sitcom “I Love Lucy”. O filme segue a dupla durante uma semana particularmente tumultuada no set de filmagem do programa, revelando por meio de flashbacks como o relacionamento entre eles começou. Enquanto um colunista de fofocas tenta associar Lucille ao comunismo, no auge do macarthismo, rumores de que Desi está tendo um caso extraconjugal toma as capas de revistas. Diante da crise, o show deve continuar?

Adoráveis Mulheres (2019), Greta Gerwig Quando mais jovens, as irmãs Jo, Meg, Amy e Beth são extremamente unidas, apesar de suas enormes diferenças de personalidades. Jo é moderna, independente e sonha em se tornar escritora, enquanto Meg deseja encontrar o amor de sua vida e se casar. Amy é apaixonada em Theodore, um amigo e vizinho que nunca escondeu seu apreço por Jo, já a mais nova, Beth, é uma jovem tímida com talento para o piano. Sete anos mais tarde, as irmãs são colocadas em uma encruzilhada quando seus interesses amorosos e profissionais as colocam como rivais.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

La La Land: Cantando Estações (2016), Damien Chazelle Mia é uma aspirante a atriz que trabalha como barista em um café no estúdio da Warner Bros. Sebastian é um talentoso pianista que trabalha tocando canções em um clube de jazz. Após se encontrarem repetidamente em Los Angeles, eles sucumbem à inevitabilidade de seu romance. No entanto, logo eles descobrem que é desafiador manter um relacionamento quando se está em busca dos seus sonhos.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Ambientada em Hollywood na década de 1920, George Valentin é um astro do cinema mudo que vê sua carreira entrar em declínio com a chegada do cinema falado. Após ser clicado por paparazzi com uma figurante novata, Poppy Miller, George volta a ganhar os holofotes. Enquanto enfrenta dificuldades de se adaptar às inovações, Poppy se torna uma estrela em ascensão.