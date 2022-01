7 filmes brutais na Netflix que vão levar os espectadores ao limite e perturbá-los do início ao fim

O Assassino de Clovehitch (2018), Duncan Skiles

Em uma cidade pacata no Kentucky, um assassino em série desaparece misteriosamente após cometer dez brutais assassinatos de mulheres. Em um lar tradicional e cristão, o adolescente Tyler Burnside encontra por baixo do banco da caminhonete de seu pai uma foto perturbadora de uma mulher nua e amarrada. A imagem deixa o jovem desconfiado. Então, ele decide bisbilhorar o porão, onde seu pai costuma frequentar, para procurar por pistas. No local, ele encontra uma outra fotografia de mulher amarrada e feita de refém. A moça do retrato se chama Nora Devlin e é uma das vítimas do criminoso foragido. Suspeitando que seu pai seja o perigoso homicida, Tyler convoca Kassi, uma adolescente que estudou o perfil do assassino, para ajudá-lo a desvendar o mistério.