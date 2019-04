12 séries da Netflix seguras para ver antes de dormir

Easy (2016), Joe Swanberg

Centrada nas relações modernas, “Easy” apresenta histórias independentes, mas que às vezes se esbarram. Todos os episódios se passam em Chicago e possuem tramas completamente diferentes — embora as temáticas sejam sempre as mesmas: as dificuldades nos relacionamentos entre as pessoas na modernidade e a interação do homem com a tecnologia.