As 10 cidades com mais livrarias no mundo, proporcional ao número de habitantes

3 — Chengdu, China

Chengdu é uma cidade do sudoeste da China, capital da província de Sichuan. Com cerca de 4,6 milhões de habitantes, o local é um importante polo econômico e cultural do país. A cidade também é a terceira do mundo com o maior número de livrarias por habitantes, com cerca de 21,6 unidades para cada 100 mil pessoas. Além dos livros, o que mais atrai turistas para a cidade são os centros de pesquisa e preservação de pandas gigantes.