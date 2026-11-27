Nos Estados Unidos de 2008, em meio à crise financeira e à campanha presidencial, Johnny “Esquilo” Amato (Vincent Curatola) arma um assalto a uma partida de pôquer clandestina. Ele escolhe o jogo porque sabe que a primeira suspeita vai cair sobre o anfitrião, Markie Trattman (Ray Liotta), que já mandou roubar a própria mesa. Em “O Homem da Máfia”, de Andrew Dominik, o plano põe dois ladrões inexperientes atrás de dinheiro fácil e obriga os chefes do crime a contratar Jackie Cogan (Brad Pitt) para descobrir quem levou a grana. Até lá, os apostadores preferem ficar em casa.

Johnny passa o serviço a Frankie (Scoot McNairy), um antigo parceiro, e a Russell (Ben Mendelsohn), um australiano que rouba cães de raça para revendê-los na Flórida. Frankie é mais cauteloso. Russell fala demais, inclusive quando o assunto pede discrição. McNairy raramente precisa dizer que seu personagem está preocupado. Basta o jeito com que ele olha para o parceiro enquanto espera que a conversa termine. Mendelsohn, por sua vez, interpreta Russell com a satisfação de quem acha que está fazendo uma ótima primeira impressão.

O assalto põe essa dupla diante de homens acostumados a apostar dinheiro sob a proteção da máfia. Para sair com a quantia, Frankie precisa convencer os jogadores de que está no controle da situação. Dominik dá tempo à cena. Os segundos entre uma ordem e sua execução expõem o nervosismo do assaltante e permitem que o espectador acompanhe a reação de quem está sentado à mesa. Quando os dois saem com o dinheiro, a preocupação muda de endereço. Os chefes precisam dar aos clientes um motivo para apostar de novo.

O preço de reabrir o jogo

O Motorista (Richard Jenkins), intermediário dos mafiosos, leva o caso a Jackie. A fama de Markie torna a suspeita conveniente, mas Jackie percebe que o roubo anterior também deu a qualquer ladrão uma boa razão para escolher aquela partida. A descoberta abre uma discussão desagradável. Os patrões querem saber quem roubou o dinheiro, mas também estão dispostos a punir alguém para mostrar aos apostadores que ainda mandam ali. Ray Liotta dá a Markie o ar de um homem habituado a ser recebido com intimidade e que, de repente, precisa pedir que as mesmas pessoas acreditem nele.

Brad Pitt e Richard Jenkins fazem das conversas sobre o caso algumas das melhores cenas de “O Homem da Máfia”. Jackie propõe uma medida. O Motorista pondera o custo e pensa no que terá de dizer aos chefes. Jenkins fala com uma cortesia quase burocrática, mesmo quando os dois discutem o que fazer com Markie. Pitt deixa a irritação escapar aos poucos. Jackie foi chamado porque sabe lidar com esse tipo de problema e, ainda assim, precisa justificar cada passo a alguém que pode vetar o serviço.

Um serviço para Mickey

Quando surge a possibilidade de incluir um conhecido entre os alvos, Jackie pede ajuda a Mickey (James Gandolfini), outro assassino de aluguel. A ideia é passar adiante a parte do trabalho que ele prefere deixar com alguém de fora. Gandolfini dá a Mickey uma fala arrastada e uma disposição quase inesgotável para tratar dos próprios problemas. Jackie esperava acertar o serviço com um profissional de confiança. Acaba ouvindo um homem cansado, que tem muito a dizer e pouca pressa de começar.

Os discursos da campanha presidencial e as notícias da crise aparecem em rádios e televisores ao longo de “O Homem da Máfia”. Dominik repete essa associação mais vezes do que precisa. A ligação entre a crise do lado de fora e a dos mafiosos fica mais interessante quando surge num problema pequeno e concreto. Uma mesa de pôquer só rende enquanto os jogadores confiam em quem guarda a porta. Depois do roubo, até os homens que vendem essa proteção precisam discutir quanto estão dispostos a pagar para pôr o jogo de volta em funcionamento.