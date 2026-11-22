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A editora Penguin Random House registra que Hunter tinha 15 anos quando soube que descendia de uma família de sobreviventes do Holocausto. Anos depois, ela aprofundou a pesquisa que resultou no romance “We Were the Lucky Ones”. A adaptação televisiva, desenvolvida por Erica Lipez, preserva esse vínculo com a história familiar sem deixar de assumir a forma de uma dramatização.

Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, os Kurc procuram manter a vida familiar em Radom, na Polônia. A perseguição aos judeus e o avanço do conflito dispersam pais e filhos, obrigando cada um a buscar uma forma de sobreviver. Entre deslocamentos, esconderijos e tentativas de comunicação, permanecer vivo também significa preservar a possibilidade de reencontro. A narrativa acompanha essas trajetórias em lugares diferentes, ligadas pela memória da casa que ficou para trás.

Joey King interpreta Halina, e Logan Lerman vive Addy, avô de Hunter. O conhecimento de que existiram pessoas por trás desses personagens dá outra dimensão às pequenas decisões. Um documento, uma viagem ou a escolha de confiar em alguém podem definir o próximo passo de uma família que já não consegue agir em conjunto.

São oito episódios para acompanhar a separação e seus efeitos. O elenco inclui Hadas Yaron, Henry Lloyd-Hughes e Amit Rahav, numa construção coral que distribui o ponto de vista entre os parentes. A escala geográfica se amplia, mas o vínculo familiar oferece continuidade à experiência do espectador.

A origem escolar da descoberta é uma curiosidade especialmente significativa porque ajuda a compreender o projeto: uma pergunta doméstica abriu caminho para investigar uma história que não havia sido transmitida por inteiro. Na passagem para a ficção, a memória ganha rostos, ambientes e situações, mantendo como referência as pessoas que motivaram a pesquisa.