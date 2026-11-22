Antes do livro e da série com Joey King e Logan Lerman, houve um trabalho de escola. Foi por essa investigação familiar que Georgia Hunter começou a descobrir o passado de seus parentes durante o Holocausto, como contou em um vídeo do Hulu sobre a produção. A pesquisa daria origem a “Somos os Que Tiveram Sorte”, minissérie de 2024 disponível no Disney+.
Somos os Que Tiveram Sorte (2024)
A editora Penguin Random House registra que Hunter tinha 15 anos quando soube que descendia de uma família de sobreviventes do Holocausto. Anos depois, ela aprofundou a pesquisa que resultou no romance “We Were the Lucky Ones”. A adaptação televisiva, desenvolvida por Erica Lipez, preserva esse vínculo com a história familiar sem deixar de assumir a forma de uma dramatização.
Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, os Kurc procuram manter a vida familiar em Radom, na Polônia. A perseguição aos judeus e o avanço do conflito dispersam pais e filhos, obrigando cada um a buscar uma forma de sobreviver. Entre deslocamentos, esconderijos e tentativas de comunicação, permanecer vivo também significa preservar a possibilidade de reencontro. A narrativa acompanha essas trajetórias em lugares diferentes, ligadas pela memória da casa que ficou para trás.
Joey King interpreta Halina, e Logan Lerman vive Addy, avô de Hunter. O conhecimento de que existiram pessoas por trás desses personagens dá outra dimensão às pequenas decisões. Um documento, uma viagem ou a escolha de confiar em alguém podem definir o próximo passo de uma família que já não consegue agir em conjunto.
São oito episódios para acompanhar a separação e seus efeitos. O elenco inclui Hadas Yaron, Henry Lloyd-Hughes e Amit Rahav, numa construção coral que distribui o ponto de vista entre os parentes. A escala geográfica se amplia, mas o vínculo familiar oferece continuidade à experiência do espectador.
A origem escolar da descoberta é uma curiosidade especialmente significativa porque ajuda a compreender o projeto: uma pergunta doméstica abriu caminho para investigar uma história que não havia sido transmitida por inteiro. Na passagem para a ficção, a memória ganha rostos, ambientes e situações, mantendo como referência as pessoas que motivaram a pesquisa.
Por que assistirPelo elenco e pelo encontro entre investigação familiar e drama histórico. A minissérie oferece uma porta de entrada para a trajetória dos Kurc sem depender de que o espectador já conheça o romance ou a pesquisa de Georgia Hunter. Veja outras séries indicadas pela Bula.