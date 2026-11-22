Bula Streaming Netflix O Protetor: Capítulo Final (2023)

Depois de um confronto violento, Robert McCall encontra acolhimento numa pequena cidade do sul da Itália. A recuperação permite que ele conheça os moradores, estabeleça hábitos e imagine uma vida afastada do passado. Essa possibilidade perde força quando a violência de criminosos locais alcança as pessoas que o receberam. Para proteger os novos amigos, McCall volta a colocar em prática habilidades que tornam sua presença uma ameaça para quem controla a região.

O reencontro do elenco foi destacado num vídeo de bastidores da Sony, reproduzido pela produtora Escape Artists. Fanning afirmou que queria voltar a trabalhar com Washington; Fuqua contou que, ao saber da disponibilidade da atriz, o protagonista pediu que ela fosse contratada. Em 2004, os dois haviam construído a relação entre um guarda-costas e uma menina no filme de Tony Scott. Aqui, Fanning interpreta a agente Emma Collins.

Washington conduz a ação com economia de gestos. Antes dos confrontos, há um olhar que avalia a situação, uma pausa e a sensação de que McCall já calculou o movimento seguinte. Fuqua alterna esses momentos de controle com a rotina italiana, dando espaço aos cafés, às ruas estreitas e às relações que fazem o protagonista desejar permanecer ali.

O contraste entre acolhimento e brutalidade define o ritmo do filme. O roteiro de Richard Wenk concentra o conflito numa comunidade, o que dá uma dimensão próxima à decisão de intervir. A violência é explícita, coerente com a classificação de 18 anos, e o interesse depende bastante da presença de Washington. Para quem acompanha a franquia, a mudança de cenário oferece outra maneira de observar um personagem que procura paz e continua respondendo ao perigo.