Aos 19 anos, o poeta levou ao Trinity College uma companhia que renderia mais de dois séculos de conversa. A melhor parte ficou registrada por ele mesmo.

Bula Achados Byron em Cambridge

Lord Byron tinha 19 anos quando levou um urso ao Trinity College, um dos colégios da Universidade de Cambridge, em 1807. A instituição não permitia cachorros. Segundo a história que o próprio Trinity conta, foi por isso que o poeta apareceu com aquela alternativa. Há maneiras mais discretas de demonstrar desagrado com um regulamento. Byron escolheu uma que precisava ser alimentada.

A anedota parece ter sido fabricada para resumir um personagem: o jovem aristocrata, o temperamento insubordinado, o prazer de constranger gente solene. Poderia ser apenas mais uma gracinha atribuída a um escritor famoso. Acontece que o urso tem documento. Em carta a Elizabeth Pigot, datada de 26 de outubro de 1807, Byron anuncia que fez um novo amigo e explica, sem rodeios, de que espécie era.

A carta reproduzida pelo colégio o descreve como um urso manso. O adjetivo, naturalmente, é de Byron. Não temos o depoimento de quem precisou recebê-lo. Temos, porém, a resposta que o poeta diz ter dado quando lhe perguntaram o que pretendia fazer com o animal. E ela melhora bastante a história.

Uma vaga para o urso

Byron respondeu que o novo companheiro deveria concorrer a uma fellowship, isto é, a uma posição entre os membros acadêmicos do colégio. Não se tratava de matricular o urso como aluno. A provocação era promovê-lo à companhia dos homens encarregados de cultivar e transmitir o conhecimento. Em seguida, o remetente informa que a resposta não agradou. O detalhe é dispensável e, por isso mesmo, delicioso.

O relato continua com uma lista de convidados para o jantar daquela noite: jóqueis, jogadores, boxeadores, autores, clérigos e poetas. Byron parece especialmente satisfeito com a mistura. Na carta, a chegada do urso não exige uma mudança de assunto nem um pedido de desculpas. Entra no inventário de uma vida social que o estudante descreve com evidente orgulho.

A carta que sustenta a história 1807 26 de outubro Byron escreve a Elizabeth Pigot sobre o urso e a vaga acadêmica. O urso e a provocação na carta de Byron Na carta de 26 de outubro de 1807, Byron apresenta um urso manso como novo amigo e relata a piada de que o animal deveria concorrer a uma fellowship no Trinity College. O novo amigo Um urso manso A provocação Uma vaga acadêmica Ilustração / Laboratório Visual O sentido da provocação “He should sit for a fellowship”: Byron sugeria que o urso se candidatasse a uma posição entre os membros acadêmicos do Trinity. A frase é uma piada relatada pelo poeta, não o registro de uma candidatura real.

Dois anos antes, em novembro de 1805, ele havia escrito à irmã Augusta sobre a instalação em Cambridge. Gostara dos aposentos e, sobretudo, da distância da mãe. Contava dispor de uma renda anual de 500 libras, um criado e um cavalo. Havia, contudo, um tutor de um lado e um membro do colégio do outro, vizinhança que limitava sua vivacidade. A palavra é dele. À luz do visitante de 1807, talvez fosse modesta.

Convém guardar esse criado e esse cavalo na memória. A rebeldia vinha acompanhada de recursos e posição social. O episódio perde alguma coisa quando vira uma fábula edificante sobre um estudante qualquer que venceu a burocracia com criatividade. Estamos diante de um lorde que sabia montar uma cena e, depois, sabia contá-la. O talento para a segunda atividade ajudou muito a preservar a primeira.

O que a carta conta — e o que não conta

A versão mais arrumadinha da história transforma o caso numa vitória jurídica: o regulamento proibia cães, esquecia os ursos e deixava as autoridades sem saída. A carta citada não transcreve o regulamento nem registra esse julgamento. Comprova o animal e a tirada sobre a fellowship. A relação com a proibição dos cachorros é apresentada pelo próprio Trinity em sua memória institucional. São evidências diferentes, que vale a pena não amassar numa só.

Também é prudente não instalar o urso, por nossa conta, no quarto do poeta. O relato do bicentenário publicado pelo Trinity em 2024 observa que seu alojamento continua cercado de especulações. Aponta como hipótese mais provável as cocheiras de uma hospedaria em Ram Yard, perto da Round Church. O animal existiu; a distribuição dos móveis ao redor dele é outro problema.

O Byron que chegaria a leitores como Álvares de Azevedo costuma carregar uma respeitável bagagem de melancolia romântica. Essas cartas deixam aparecer também o rapaz engraçado, exibido, capaz de transformar um aborrecimento universitário em comédia. Reduzi-lo ao urso seria tão pobre quanto retirar dele o senso de humor para conservar apenas a pose.

Em fevereiro de 2024, o Trinity promoveu uma leitura de 24 horas de seus poemas e cartas. Estudantes, funcionários, antigos alunos e membros acadêmicos participaram da homenagem. A instituição passou um dia inteiro dando voz ao sujeito que sugerira incluir um urso entre seus fellows. A resposta que não agradou em 1807 acabou entrando no repertório da casa.