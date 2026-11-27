Em 1858, no Texas, Django (Jamie Foxx) caminha acorrentado quando um desconhecido a cavalo pede para falar com ele. É o doutor King Schultz (Christoph Waltz), um ex-dentista alemão que agora ganha a vida caçando fugitivos. Em “Django Livre”, Quentin Tarantino põe os dois na mesma estrada por uma razão bem simples. Schultz tem um mandado contra os irmãos Brittle, mas precisa de alguém que saiba reconhecê-los. Django aceita ajudá-lo em troca da liberdade porque quer procurar Broomhilda (Kerry Washington), sua mulher, vendida separadamente. Para começar a busca, ele precisa primeiro sair daquela estrada sem correntes.

Waltz fala com tanta cortesia que Schultz parece estar pedindo licença mesmo quando dá uma ordem. Jamie Foxx escuta, observa e deixa a resposta para quando tem certeza de que vale a pena falar. A diferença entre os dois fica evidente quando Schultz atira num homem que todos na cidade conhecem como xerife. Para quem viu o disparo, ele acabou de matar uma autoridade. O alemão espera a chegada do delegado federal e apresenta o mandado que identifica o morto como um fugitivo. Django descobre ali quanto vale um papel nas mãos de alguém que sabe exigir que a lei seja cumprida.

Os irmãos Brittle trabalham numa plantação no Tennessee. Schultz consegue entrar dizendo que procura um cavalo e leva Django consigo. O disfarce dá aos dois tempo para circular pela propriedade, mas é Django quem pode reconhecer os homens do mandado. Foxx deixa o rosto quase imóvel quando revê figuras ligadas à violência que ele e Broomhilda sofreram. Por alguns instantes, o alemão, que até ali tinha uma resposta para tudo, depende do que o parceiro viu e lembra. Sem a palavra de Django, o mandado traz apenas três nomes.

A busca chega ao Mississippi

A parceria segue durante o inverno. Django aprende o ofício, passa a receber parte das recompensas e ganha um aliado na procura por Broomhilda. A busca os leva a Candyland, fazenda no Mississippi que pertence a Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). O proprietário força homens escravizados a lutar para entretê-lo e se interessa por compradores dispostos a gastar muito dinheiro com isso. Schultz teme que uma oferta por Broomhilda desperte suspeitas. Ele e Django decidem fingir interesse num lutador caro para conseguir um convite à propriedade.

O papel mais ingrato cabe a Django. Ele precisa se apresentar diante de Candie como um homem disposto a lucrar com a venda de outros homens negros, ou melhor, precisa parecer tão à vontade naquele negócio que o fazendeiro queira recebê-lo em casa. Foxx muda o jeito de falar e de ocupar espaço. A segurança que exibe faz parte do trabalho, mas chama atenção num lugar em que um homem negro livre, montado a cavalo, já é recebido com espanto. A encenação rende o convite que os dois precisam para chegar perto de Broomhilda.

Uma conversa longe dos ouvidos de Candie

Broomhilda fala alemão, e Schultz usa a coincidência para pedir uma conversa a sós com ela. Kerry Washington tem pouco tempo para deixar aparecer o que a notícia significa para sua personagem. A mulher que precisa se recompor antes de voltar à vista dos outros é a mesma que acaba de descobrir que o marido chegou à fazenda. Por alguns minutos, ela pode ouvir o que os dois vieram fazer sem que Candie saiba o motivo da visita.

Stephen observa os convidados

Stephen (Samuel L. Jackson), um homem escravizado que administra a casa e goza da confiança de Candie, presta atenção ao que o patrão despreza. Enquanto o fazendeiro se ocupa da venda, Stephen observa o comportamento dos convidados e a reação de Broomhilda. DiCaprio se diverte com a vaidade de um sujeito que adora ouvir a própria voz. Jackson, em contrapartida, dá a Stephen a atenção de quem conhece os hábitos da casa e percebe quando alguém sai do papel que lhe foi atribuído. A partir daí, até a distância entre Django e Broomhilda à mesa pode denunciar o motivo da visita.

Tarantino dedica mais tempo às conversas em Candyland do que a Broomhilda, uma escolha que deixa Kerry Washington com menos espaço do que a personagem merece. Ainda assim, a atriz dá peso ao esforço de atravessar um jantar vigiado por gente que pode decidir onde ela dorme e para quem será vendida. A demora à mesa vale sobretudo por isso. Enquanto Candie fala do preço de um lutador, Django precisa continuar sentado, sustentar a conversa e esperar a hora de fazer uma oferta pela própria mulher.

“Django Livre” ocupa a 50ª posição entre os 250 filmes mais bem avaliados pelos usuários do IMDb, que também registra 58 vitórias e 158 indicações em premiações. No Oscar, o faroeste disputou cinco categorias e venceu duas. Quentin Tarantino levou a estatueta de melhor roteiro original, e Christoph Waltz ganhou a de melhor ator coadjuvante pela interpretação do dr. King Schultz, o caçador de recompensas que faz da cortesia uma vantagem até nas conversas mais perigosas. O longa também concorreu a melhor filme, fotografia e edição de som.