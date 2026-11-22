Bula Streaming Netflix Um Drink no Inferno (1996)

Os irmãos Seth e Richie Gecko precisam atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México depois de uma sequência de crimes. Para seguir viagem, tomam como reféns um homem e seus dois filhos, usando o veículo da família como cobertura. A parada num bar isolado deveria oferecer abrigo até o próximo contato. O lugar, porém, reúne ameaças que alteram os planos de todos e obrigam pessoas que não confiam umas nas outras a dividir o mesmo espaço.

Na entrevista concedida durante a divulgação de “Frida”, Hayek descreveu a dança como um dos maiores desafios de sua carreira por causa da fobia de cobras. Segundo a atriz, a preparação incluiu hipnose e pesquisa sobre os significados atribuídos ao animal. Ela buscou dar à cena um sentido de ritual, uma forma de encontrar concentração para trabalhar com a cobra sobre o corpo.

Rodriguez dirige um roteiro de Quentin Tarantino, desenvolvido a partir de uma história de Robert Kurtzman. Tarantino também atua como Richie, ao lado de Clooney no papel de Seth. A combinação de diálogos demorados, ameaça criminosa e horror físico faz parte do prazer do filme: a narrativa muda de intensidade e pede que o espectador acompanhe essa mudança sem exigir moderação.

Harvey Keitel e Juliette Lewis dão presença à família envolvida na fuga, enquanto Hayek participa do momento em que o bar concentra as atenções. Há humor grotesco, maquiagem de criaturas e violência gráfica, com classificação de 18 anos. Mesmo para quem já conhece a premissa, o encontro entre esse elenco e a encenação de Rodriguez sustenta uma sessão marcada pelo exagero e pela disposição de misturar gêneros.