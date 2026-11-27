No início dos anos 1970, em Hollywood, o produtor Albert “Al” Ruddy (Miles Teller) recebe da Paramount a tarefa de adaptar o best-seller de Mario Puzo sobre a família Corleone. Ele deixou um emprego na RAND para trabalhar no cinema e logo descobre que fazer “O Poderoso Chefão” vai exigir bem mais que um bom roteiro. O estúdio discute quem deve estrelar o longa, enquanto o chefe mafioso Joe Colombo (Giovanni Ribisi) tenta impedir a produção em Nova York. É desse impasse que parte “A Oferta”, minissérie criada por Michael Tolkin, com direção de Dexter Fletcher nos dois primeiros episódios.

Ruddy reúne Mario Puzo (Patrick Gallo) e Francis Ford Coppola (Dan Fogler) para escrever o roteiro. Puzo conhece a família que inventou. Coppola, que também vai dirigir o filme, precisa decidir o que cabe na adaptação e defender essas escolhas diante de executivos preocupados com os custos. Fogler é convincente ao interpretar um sujeito capaz de se empolgar com uma ideia no mesmo instante em que percebe quanto trabalho terá para vendê-la ao estúdio. A graça está na diferença entre o tempo que Coppola gostaria de ter e o prazo que a Paramount está disposta a dar.

Enquanto os dois escrevem, Bettye McCartt (Juno Temple), assistente de Ruddy, acompanha as revisões e ajuda a lidar com as exigências da produção. Temple dá à personagem uma atenção que faz diferença nas conversas. Bettye ouve o bastante para descobrir quem pode resolver um problema e tem jogo de cintura para procurar outra pessoa quando a primeira emperra o trabalho. Por isso, soam dispensáveis as cenas em que ela precisa declarar o quanto acredita no chefe. A parceria já aparece no modo como os dois dividem o serviço, sobretudo quando a filmagem se aproxima e a logística começa a apertar.

A pressão vem de Nova York

Joe Colombo mobiliza a Liga Ítalo-Americana pelos Direitos Civis contra a adaptação. A oposição preocupa Ruddy porque vem de um homem com influência na cidade onde parte da história seria filmada. O produtor aceita se reunir com Colombo, que passa a ter acesso a uma conversa sobre o roteiro. A cena interessa pelo que cada um espera conseguir. Ruddy quer viabilizar a produção. Colombo quer influir na maneira como Hollywood retrata a máfia.

Ribisi carrega na voz e nos gestos, às vezes a ponto de tornar Colombo mais espalhafatoso do que ameaçador. Ele convence quando o personagem precisa ser agradável para conseguir espaço à mesa. Já as cenas de violência dos primeiros episódios repetem uma ameaça que o público entendeu cedo. Uma conversa entre Colombo e Ruddy diz mais sobre o risco da aproximação. O produtor vai à reunião para defender o filme e acaba reconhecendo, pelo simples fato de estar ali, que um homem de fora da Paramount tem poder para dificultar o trabalho.

O impasse em torno de Pacino

Coppola quer Al Pacino (Anthony Ippolito) no papel de Michael Corleone. Robert Evans (Matthew Goode), chefe da Paramount, hesita em entregar um dos papéis principais a um ator pouco conhecido do público. Marlon Brando (Justin Chambers) também está em discussão para interpretar Don Corleone. Ruddy fica entre o diretor, que precisa confiar no elenco para rodar o filme, e o executivo, que pode sustentar ou derrubar uma escolha dentro do estúdio.

Ippolito capta a inquietação de um Pacino ainda longe de ter a fama que torna a discussão tão curiosa hoje. Chambers se prende tanto à voz de Brando que o esforço de imitação acaba chamando mais atenção que o personagem. Goode tem mais liberdade. Seu Evans fala com a segurança de quem parece mandar em tudo, mas precisa responder a Charles Bluhdorn (Burn Gorman), chefe da Gulf & Western, dona da Paramount. É divertido vê-lo defender o próprio poder de decisão enquanto Barry Lapidus (Colin Hanks), outro executivo da empresa, disputa espaço nas mesmas reuniões.

A data de filmagem se aproxima

Ao longo de dez episódios, “A Oferta” passa tantas vezes por gabinetes, telefonemas e reuniões que algumas discussões começam a soar iguais. A série também insiste em atribuir a Ruddy boa parte do mérito por um trabalho que ela própria mostra ser coletivo. Teller é mais interessante quando deixa aparecer a aflição de um produtor que precisa escolher qual problema resolver primeiro. Temple tem a vantagem de interpretar alguém cujo trabalho pode ser visto nas pequenas decisões, mesmo quando é o chefe quem recebe os elogios.

A minissérie é mais inventiva quando presta atenção a essas diferenças de autoridade. Coppola pode defender um ator, Evans pode contestar a escolha e Ruddy pode insistir com os dois. Bettye precisa lidar com o que sobra dessas conversas quando a equipe já tem data para começar. A essa altura, uma disputa na sala de reuniões tem um efeito bem simples. Há gente pronta para trabalhar e ainda falta garantir que ela possa entrar no set.