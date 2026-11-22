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O reconhecimento foi registrado na relação de vencedores do Kristallen, premiação da televisão sueca. A categoria de comédia não significa que a dor seja um pretexto descartável: o humor nasce das tentativas desajeitadas de um personagem de controlar a própria imagem quando já perdeu o controle da rotina. A direção de Erika Calmeyer acompanha esse desconforto sem pedir que o espectador ria de quem sofre.

Aos 27 anos, um rapaz perde o pai e tenta impedir que o acontecimento altere sua vida. Continua trabalhando na funerária da família, aproxima-se de um florista e descobre nas noites de festa uma maneira de adiar o que sente. A melhor amiga e os colegas percebem o risco dessa fuga antes que ele queira admiti-lo. Entre novas experiências e relações antigas, cada tentativa de parecer bem torna mais difícil esconder a desorientação.

Spetz contou à revista “1202” que começou a escrever o projeto depois de uma frustração profissional, buscando recuperar o prazer de criar. Também distinguiu a própria vida daquela que inventou para o protagonista. Essa diferença importa: a série possui intimidade e observação pessoal, mas não se apresenta como uma autobiografia disfarçada.

A escolha de colocar o personagem numa funerária dá ao cotidiano uma ironia difícil de contornar. Ele trabalha cercado pelos rituais que ajudam outras pessoas a reconhecer a morte, enquanto evita reconhecer o efeito da sua própria perda. A narrativa encontra aí uma tensão produtiva entre o que alguém sabe fazer profissionalmente e aquilo que consegue suportar em casa.

Sanna Sundqvist, Peter Haber e Hannes Fohlin compõem o elenco ao redor de Spetz. A duração enxuta favorece uma descoberta sem o compromisso de uma longa maratona, mas permite acompanhar mudanças de tom: desejo, vergonha, amizade e tristeza podem ocupar a mesma cena.