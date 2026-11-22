Quando Adam (Tom Hiddleston) atende ao telefone em sua casa em Detroit, Eve (Tilda Swinton) percebe que o marido anda abatido demais para continuar sozinho. Ela vive em Tânger, no Marrocos, e decide atravessar o oceano para fazer companhia a ele. Os dois são casados há séculos e, embora vivam nos dias atuais, ainda cumprem a mesma rotina de vampiros. Acordam depois do pôr do sol e dependem de fornecedores discretos para se alimentar. Em “Amantes Eternos”, Jim Jarmusch dá a esse reencontro a intimidade de um casamento antigo. Eve conhece o mau humor de Adam. O que a assusta é ouvir tão pouco entusiasmo na voz de um homem que sempre teve alguma coisa a dizer contra o mundo

Adam é músico e grava em casa, numa mansão vitoriana cheia de guitarras e aparelhos antigos. Tem admiradores, mas fica irritado quando eles descobrem onde mora. Para comprar instrumentos sem precisar circular pela cidade, paga a Ian (Anton Yelchin), um fã que sabe onde procurar as peças que ele quer. Yelchin interpreta Ian com a alegria de quem ainda acha um privilégio entrar na casa de um músico que admira. Adam, por sua vez, preferiria que a admiração dos outros terminasse na calçada.

Sair para comer dá mais trabalho. Como o sangue que tiraria de uma pessoa pode estar contaminado, Adam vai a um banco de sangue atrás de bolsas de O negativo. Lá, usa o nome de doutor Fausto e paga ao doutor Watson (Jeffrey Wright) para conseguir o que precisa. Hiddleston leva a farsa tão a sério que basta vê-lo sustentar o disfarce para a cena ficar engraçada. Há também um detalhe que diz muito sobre o personagem. Adam gosta de se considerar acima dos humanos, a quem chama de zumbis, mas precisa da discrição de um deles para jantar.

De Tânger para Detroit

Eve tem outro arranjo em Tânger. Ela consegue sangue com o velho amigo Christopher Marlowe (John Hurt), o dramaturgo inglês que, na ficção de Jarmusch, sobreviveu à própria morte anunciada. A presença de Hurt dá naturalidade à piada. Um homem que nos livros de história morreu no século 16 aparece na vida de Eve com a familiaridade de um vizinho a quem ela pode pedir um favor. São encontros assim que dão graça à ideia de viver tanto. Para Eve, séculos de existência também significam ter amigos com quem vale a pena passar uma noite.

Quando chega a Detroit, ela encontra Adam tão acostumado a ficar em casa que sair de carro pela cidade já muda o curso da noite. Os dois jogam xadrez, ouvem música e percorrem ruas quase vazias. Jarmusch se demora nesses passeios. Em alguns trechos, a lentidão pesa, sobretudo quando o isolamento de Adam já ficou evidente e o filme ainda insiste em acompanhá-lo entre discos e instrumentos. Com Eve por perto, porém, a demora dá espaço para a conversa. Dá para sentir o prazer dos dois em dividir o carro, ouvir uma música até o fim e falar de coisas que provavelmente já discutiram muitas vezes.

Swinton faz Eve parecer curiosa mesmo quando tudo à sua volta é familiar. Hiddleston dá a Adam o ar cansado de quem já decidiu que o mundo dificilmente vai lhe oferecer alguma surpresa agradável. A diferença entre os dois aparece até na maneira de passar o tempo. Ele se fecha no estúdio. Ela lê, procura os amigos e pega um avião quando percebe que ele precisa de ajuda. O afeto está na liberdade que um tem para discordar do outro. Eve pode gostar de Adam e ainda achar insuportável a maneira como ele fala dos humanos.

Uma visita fora dos planos

Ava (Mia Wasikowska), irmã mais nova de Eve, chega a Detroit disposta a aproveitar a noite. Quer sair com o casal e com Ian, para desagrado de Adam, que mal se acostumou a ter companhia em casa. Wasikowska conhece o tipo de insistência que só funciona entre parentes. Ava pede uma coisa, percebe a má vontade do cunhado e insiste mais um pouco, certa de que a irmã acabará cedendo. O programa leva os quatro a uma casa noturna, onde Adam ouve a própria música tocada pela banda White Hills. Para alguém que anda fazendo esforço para manter os fãs longe, é uma noite e tanto.

É fácil gostar de “Amantes Eternos” pelo casal, e são as pequenas irritações entre os dois que tornam esse amor convincente. Adam faz da reclusão um hábito difícil de largar. Eve sabe disso e ainda quer ouvir o que ele compôs, dar uma volta com ele e descobrir o que sobrou da cidade que ele escolheu para viver. Depois de tanto tempo juntos, os dois ainda conseguem surpreender um ao outro. Às vezes, para Adam, a surpresa começa com a mulher do outro lado do oceano percebendo, pelo telefone, que chegou a hora de visitá-lo.