Bula Streaming Prime Video · Reserva Imovision Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual (2011)

Martín trabalha com criação de sites e tenta voltar a circular pela cidade depois de um período de isolamento. Mariana, formada em arquitetura, ganha a vida montando vitrines e reorganiza a rotina após o fim de um relacionamento. Os dois moram perto, em Buenos Aires, mas seguem percursos que quase se encontram. Entre apartamentos pequenos, telas e calçadas cheias, procuram uma maneira de se aproximar de alguém sem saber que uma possibilidade está a poucos passos.

A premiação em Gramado reconheceu o filme em melhor longa latino-americano e na escolha do júri popular. Gustavo Taretto também venceu em direção, dividindo o prêmio com Sebastián Hiriart, de “A Tiro de Piedra”. Foram três distinções efetivas na edição de 2011, registradas pela distribuidora Imovision e pela cobertura do festival.

A cidade ocupa um lugar decisivo na forma de contar essa história. Fachadas, janelas, paredes sem acabamento e apartamentos ajudam a descrever os personagens antes que eles consigam se explicar. A montagem aproxima lugares e rotinas, enquanto a fotografia encontra humor nas proporções entre as pessoas e os prédios. Buenos Aires oferece uma paisagem reconhecível para quem já se sentiu sozinho no meio de uma multidão.

Javier Drolas e Pilar López de Ayala trabalham com pequenas hesitações, tentativas de conversa e silêncios. O interesse está em acompanhar como cada um procura espaço para outra pessoa numa vida já ocupada por receios e hábitos. Realizado em coprodução entre Argentina, Alemanha e Espanha, o longa desenvolve uma ideia que Taretto havia apresentado num curta homônimo, vínculo documentado pelo Festival de Berlim.