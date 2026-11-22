O desfecho que hoje encerra o capítulo 15 já foi o fim da história. A insistência por uma continuação mudou o destino do boneco.

Bula Achados Os dois finais de Pinóquio

Em 27 de outubro de 1881, Carlo Collodi deixou Pinóquio enforcado num carvalho e encerrou a história. O capítulo 15 saiu no “Giornale per i Bambini” acompanhado da palavra “Fine”, fim em italiano. O menino de verdade, recompensa que parece inseparável do personagem, ainda não tinha lugar naquele desfecho.

O capítulo continua disponível para leitura, inclusive nas edições integrais do livro. Dois assassinos perseguem o boneco para roubar as moedas que ele esconde debaixo da língua. Antes de capturá-lo, Collodi ainda lhe oferece a visão de uma casa branca no meio do bosque. Pinóquio corre até lá, bate à porta e pede socorro.

Quem aparece à janela é uma menina de cabelos azuis, rosto branco e mãos cruzadas sobre o peito. Ela informa que todos naquela casa estão mortos. Quando o fugitivo insiste para que ao menos ela abra a porta, responde que também morreu e espera o caixão. É uma recepção pouco animadora para quem procura abrigo.

Os perseguidores alcançam Pinóquio e o penduram na árvore. Já sozinho, sacudido pelo vento, ele pensa no pai, fecha os olhos, abre a boca e fica imóvel. O episódio que o leitor de hoje atravessa sabendo que haverá outro capítulo era, para o público de outubro de 1881, a última coisa que havia para ler.

O fim durou alguns meses

A publicação começara em 7 de julho daquele ano, com o título “La Storia di un Burattino”, história de um boneco. Como reconstitui Giovanni Capecchi na introdução do “Atlante Pinocchio”, publicado pela Treccani, a interrupção não satisfez os pequenos leitores. A procura pela continuação, somada às solicitações de Guido Biagi e do editor do jornal, levou Collodi a retomar o trabalho.

O nome do personagem também ganhou a posição principal no título. Em 16 de fevereiro de 1882, a narrativa voltou como “Le Avventure di Pinocchio”. O enforcamento, que servira para fechar a história, passou a fornecer a situação da qual seria preciso tirar o protagonista. O autor tinha deixado um problema bastante concreto para si mesmo.

Onde a história parou 15 capítulos A primeira etapa terminou em 1881. A continuação levou o livro a 36 capítulos. As duas etapas dos 36 capítulos de Pinóquio Trinta e seis retângulos representam os capítulos do livro. Os primeiros quinze, em vermelho, correspondem à etapa encerrada em 1881. Os vinte e um seguintes, em verde, foram publicados em 1882 e 1883. 1 a 15 · 1881 16 a 36 · 1882–1883 Ilustração / Laboratório Visual O que mudou entre os dois finais A cena do enforcamento permaneceu no capítulo 15. Com a continuação, o capítulo 16 passou a narrar o resgate. A transformação em menino só acontece no capítulo 36. Cada retângulo representa um capítulo, não uma entrega do jornal.

A solução aparece no capítulo 16. A menina de cabelos azuis volta à janela, compadece-se do boneco e chama um falcão para resgatá-lo. Revela-se uma fada e providencia seu transporte para casa. Logo reúne três médicos para descobrir se ele está vivo ou morto. O atendimento fica a cargo de um corvo, uma coruja e um grilo.

Lidos em sequência, os dois capítulos têm a rapidez que se espera de uma aventura. Entre a árvore e a cama, o leitor precisa apenas virar a página. Para os primeiros leitores, porém, houve quase quatro meses de intervalo. A costura permanece dentro do livro, embora a numeração contínua torne fácil passar por ela sem perceber.

A morte ficou dentro do livro

A pesquisadora Rebecca West, em estudo publicado pela Universidade de Chicago, chama atenção para essa composição em duas etapas. Os primeiros 15 capítulos formavam a história encerrada em 1881; os capítulos 16 a 36 vieram com a continuação, publicada em 1882 e 1883. O Pinóquio que aprendemos a reconhecer reúne as duas partes.

Isso ajuda a desfazer uma confusão comum na apresentação da curiosidade. A primeira edição em livro, lançada em fevereiro de 1883 pela editora Paggi, já trazia a história completa, como registra a biografia de Collodi na Treccani. O final trágico pertencia à primeira etapa do folhetim. Não se trata de um volume inteiro que teria circulado com outro último capítulo.

Também não foi necessário esperar pelo cinema para que o boneco tivesse uma segunda oportunidade. Ela foi escrita pelo próprio Collodi. As muitas releituras posteriores, entre elas a animação de Guillermo del Toro e Mark Gustafson, encontraram no livro uma história que já conhecia a experiência de mudar de destino durante a publicação.

O detalhe mais curioso é que Collodi não precisou apagar a violência para chegar ao final feliz. Conservou a árvore, os perseguidores e o abandono. Acrescentou o socorro. Uma situação que antes encerrava todas as possibilidades passou a integrar um percurso muito mais longo, com outras perdas, enganos e tentativas de recomeço.

No último capítulo de “As Aventuras de Pinóquio”, o menino já transformado pergunta onde foi parar o velho boneco. O pai aponta para uma cadeira. Ali está a figura de madeira, com a cabeça caída para um lado e os braços pendentes. Collodi chegou a um fim mais confortável. Mesmo assim, deixou o boneco à vista.