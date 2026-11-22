Bula Streaming Netflix Efeito Borboleta (2004)

Evan Treborn cresceu cercado por episódios que não consegue lembrar por inteiro. Na universidade, a leitura de antigos diários oferece um caminho inesperado para revisitar esses momentos e interferir neles. A possibilidade parece uma chance de reparar o sofrimento de pessoas próximas, sobretudo o de Kayleigh, uma amiga de infância. Cada tentativa, porém, reorganiza o presente de maneiras que ele não consegue prever. Para entender o que aconteceu, Evan precisa confrontar lembranças que preferiria manter enterradas.

Escrito e dirigido por Eric Bress e J. Mackye Gruber, o longa faz da memória uma fonte de suspense. O espectador recebe informações aos poucos e precisa rever o sentido de situações já apresentadas. Mais do que explicar uma tecnologia de viagem no tempo, a narrativa explora o desejo de corrigir uma decisão e a dificuldade de antecipar o efeito dessa correção sobre outras vidas.

Kutcher sustenta o filme pela alternância entre a esperança de resolver um problema e o desgaste de descobrir outro. Amy Smart dá peso emocional às diferentes possibilidades de Kayleigh, evitando que as mudanças de realidade funcionem apenas como um quebra-cabeça. A relação entre os dois fornece um ponto de orientação quando o caminho da história começa a se multiplicar.

Os números ajudam a dimensionar sua trajetória comercial: o The Numbers registra US$ 95.638.592 em bilheteria mundial, cerca de 7,4 vezes o orçamento de produção informado. A comparação não equivale a lucro, pois não desconta despesas de lançamento nem a participação dos cinemas. Ainda assim, mostra o alcance de uma produção que encontrou público com uma combinação de romance, trauma e ficção científica.