“Efeito Borboleta” levou Ashton Kutcher a um suspense que arrecadou US$ 95,6 milhões no mundo, com orçamento de produção de US$ 13 milhões, segundo o The Numbers. Disponível na Netflix, o filme de 2004 continua sendo uma indicação para quem gosta de histórias em que uma escolha muda tudo.
Efeito Borboleta (2004)
Evan Treborn cresceu cercado por episódios que não consegue lembrar por inteiro. Na universidade, a leitura de antigos diários oferece um caminho inesperado para revisitar esses momentos e interferir neles. A possibilidade parece uma chance de reparar o sofrimento de pessoas próximas, sobretudo o de Kayleigh, uma amiga de infância. Cada tentativa, porém, reorganiza o presente de maneiras que ele não consegue prever. Para entender o que aconteceu, Evan precisa confrontar lembranças que preferiria manter enterradas.
Escrito e dirigido por Eric Bress e J. Mackye Gruber, o longa faz da memória uma fonte de suspense. O espectador recebe informações aos poucos e precisa rever o sentido de situações já apresentadas. Mais do que explicar uma tecnologia de viagem no tempo, a narrativa explora o desejo de corrigir uma decisão e a dificuldade de antecipar o efeito dessa correção sobre outras vidas.
Kutcher sustenta o filme pela alternância entre a esperança de resolver um problema e o desgaste de descobrir outro. Amy Smart dá peso emocional às diferentes possibilidades de Kayleigh, evitando que as mudanças de realidade funcionem apenas como um quebra-cabeça. A relação entre os dois fornece um ponto de orientação quando o caminho da história começa a se multiplicar.
Os números ajudam a dimensionar sua trajetória comercial: o The Numbers registra US$ 95.638.592 em bilheteria mundial, cerca de 7,4 vezes o orçamento de produção informado. A comparação não equivale a lucro, pois não desconta despesas de lançamento nem a participação dos cinemas. Ainda assim, mostra o alcance de uma produção que encontrou público com uma combinação de romance, trauma e ficção científica.
Por que assistirPelo modo como transforma uma pergunta familiar — o que você mudaria se pudesse voltar atrás? — em uma experiência de suspense. É uma boa escolha para quem gosta de acompanhar pistas, consequências e mudanças de perspectiva, com um vínculo afetivo no centro da narrativa.Leia também a crítica na Bula