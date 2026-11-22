Bula Streaming Netflix Mickey 17 (2025)

Para escapar de seus problemas na Terra, Mickey Barnes aceita um trabalho numa expedição de colonização espacial. Sua função é cumprir as tarefas mais perigosas: se morrer, um novo corpo será produzido com suas memórias. O contrato faz de cada missão uma experiência extrema, tratada pelos superiores como parte da rotina. Quando uma ocorrência foge ao protocolo de substituição, Mickey precisa lidar com consequências que a organização não está disposta a tolerar.

Na entrevista à Associated Press, Pattinson explicou que começou com uma interpretação bastante exagerada e a reduziu aos poucos. A lembrança de “Ren e Stimpy” ajudou a pensar vozes e temperamentos contrastantes. Essa escolha oferece uma chave para observar seu trabalho: as diferenças de postura, expressão e cadência participam do humor tanto quanto os diálogos.

Bong Joon-ho escreveu e dirigiu a adaptação de “Mickey7”, romance de Edward Ashton. O autor de “Parasita” encontra aqui outro ambiente para observar a distribuição desigual de poder. Uma tecnologia extraordinária convive com ordens burocráticas, ambições pessoais e um sistema de trabalho que mede vidas pela utilidade. A escala espacial amplia a sátira, mas a relação entre chefe e empregado permanece reconhecível.

Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo completam um elenco que trabalha em registros diferentes de comédia. O filme combina situações absurdas, desconforto físico e momentos de violência, sem pedir que o espectador trate a expedição como uma aventura idealizada. Nas duas horas e dezessete minutos, o interesse passa tanto pela invenção visual quanto pelo esforço do protagonista para continuar sendo alguém dentro de uma estrutura que o considera substituível.