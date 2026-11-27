Disponível no Prime Video, “Uma Guerra Pessoal” (2018) levou a interpretação de Rosamund Pike ao Globo de Ouro de 2019. A atriz concorreu na categoria de melhor atriz em filme de drama, e a produção recebeu uma segunda indicação pela canção original “Requiem for A Private War”, de Annie Lennox, conforme o registro da premiação. Sem vitórias na cerimônia, o longa de Matthew Heineman encontra sua força na atuação de Pike e na parceria com Jamie Dornan, num retrato da correspondente de guerra Marie Colvin. A produção reúne Estados Unidos e Reino Unido.

Marie Catherine Colvin (1956-2012) nunca suportou a ideia de permanecer em sua Long Island natal, cuidando da casa, do marido e dos filhos que nunca teve, mas sempre nutriu uma pontinha de inveja da mãe e da irmã por serem “mulheres comuns” — e não se sentirem nem um pouco inferiorizadas por isso. Colvin foi ajustando o que sonhava com o que conseguia, e sem nenhuma soberba, tinha claro que era alguém que fazia a diferença no mundo, um lugar caótico, brutal, injusto e perigoso que tentava entender, como nota-se em seus textos. Algumas das contradições dessa mulher acima de qualquer rótulo vêm misturadas em cenas que captam seu trabalho de reportar conflitos num planeta mais e mais inflamável e cada vez menos disposto a priorizar a frieza da lógica, verdadeira iluminação de Matthew Heineman em “Uma Guerra Pessoal”. Conhecido por documentários a exemplo de “Jon Batiste: American Symphony” (2023), Heineman municia seu primeiro longa de ficção com generosa pesquisa sobre a biografada, sabendo tirar do ótimo elenco a medida necessária de emoção.

O horror na mira

Baseado em “A guerra particular de Marie Colvin”, artigo da jornalista Marie Brenner publicado na revista “Vanity Fair”, o roteiro de Arash Amel justapõe a carreira de Colvin como correspondente de guerra do jornal britânico “The Sunday Times” às autocobranças por fidelidade aos fatos e isenção, alcançando aquela e em perene dívida quanto à segunda. Jornalista tarimbada, mas passional, Colvin acaba sempre por se envolver demais e até tomar partido, explicação razoável para o que acontece em Vanni, no Sri Lanka, em 16 de abril de 2001, quando estilhaços de uma granada propelida por foguete (RPG) esmigalham seu olho esquerdo na cobertura da guerra civil. Heineman norteia todo o filme a partir desse primeiro infortúnio, levando o espectador ao Iraque, ao Afeganistão, à Líbia e a Homs, na Síria, onde a coragem da repórter choca-se com um atentado a bomba, e não há saída. Uma violenta crise por transtorno de estresse pós-traumático tira Colvin de combate por um tempo; nessa hora, o diretor volta-se ainda mais à pedestre humanidade da protagonista, em jantares e flertes que terminam na cama.

Nada de novo no front

Colvin passava por cima do esmorecimento e da depressão como um tanque, bebendo hectolitros de vodca e exercitando um saboroso humor autodepreciativo, temperamento com que escondia admiravelmente uma prostração obstinada e um desespero explosivo, não raro hediondo. Nessas circunstâncias, seu salvador era Paul Conroy (1964-2026), o fotógrafo com quem dividiu glórias públicas e vergonhas íntimas, sensação que o editor Sean Ryan também experimenta, mas a uma distância segura. Jamie Dornan e Tom Hollander conferem à história densidades que se complementam; entretanto, decisiva mesmo, por natural, é a performance de Rosamund Pike. Com uma das atuações mais notáveis de sua carreira, Pike tem o condão de galvanizar todos os matizes de uma personagem tão extraordinária quanto humana, dando vida a um espírito angustiado, padecendo de uma culpa que não lhe pertence. Muitas vezes, Marie Colvin tornava-se o centro das atenções, enquanto a guerra destroçava garotas que poderiam ter sido suas filhas. Também isso a matou.