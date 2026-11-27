“Avedon” (2026), documentário americano disponível na Netflix, permite a Ron Howard entrar no arquivo de um fotógrafo que fez da própria época uma coleção de rostos. Em texto publicado no Tudum, o diretor conta que teve acesso irrestrito a milhares de fotografias e a horas de registros audiovisuais. O material inclui imagens inéditas e se soma a novos depoimentos para aproximar o espectador do homem que retratou Marilyn Monroe, Charles Chaplin, modelos, artistas e pessoas anônimas.

As mulheres perfeitas da moda, as divas inatingíveis do cinema, pensadores de segmentos diversos da cultura e homens invisíveis por trás de vidas modestas têm um ponto em comum: Richard Avedon (1923-2004). Um dos maiores retratistas do século 20 só precisava de um rosto para chegar ao espírito, mágica que conseguia com câmeras de formato amplo feito a Deardorff, ou uma Rolleiflex para dar a sensação de movimento. Esses segredos de ofício de Avedon (e alguns outros) vêm à luz no belo documentário em que Ron Howard presta uma homenagem quase solene a um artista intuitivo, cujo bom gosto a toda prova parecia remontar a alguma tradicional dinastia americana entreguerras. Avedon nunca foi exatamente pobre, mas nascido num lar de comerciantes judeus russos, também muito pouco tinha de aristocrático. Um ativo poderoso em mais de seis décadas de batente.

Máquina e coração

Howard volta ao princípio de tudo, e mostra um determinado Dick fotografando os recrutas da Marinha Mercante a partir de 1942, ano em que ingressou na corporação, conforme a cronologia da Fundação Richard Avedon. Talvez venha daí sua obsessão por fisionomias, como pontua o filho, John Avedon, sempre emolduradas por um básico fundo branco, técnica que acabava por conferir realce a sardas, pintas, manchas, rugas e tudo mais quanto desse uma aura exclusiva ao perfilado. O profissional devotado partilha os holofotes com o homem sensível que tentava decifrar a beleza enigmática da irmã Louise (1925-1968), sua primeira musa e a mais original também. Uma esmerada pesquisa do diretor rememora a importância de Avedon na luta contra o racismo e a exclusão social, materializada na parceria com James Baldwin (1924-1987), seu ex-colega de escola, em “Nothing Personal” (1964), publicação com um ensaio do escritor e fotografias em preto e branco de figuras ligadas ao movimento pela defesa dos direitos civis dos cidadãos afro-americanos, como Malcolm X (1925-1965). Depoimentos das ex-modelos Twiggy e Lauren Hutton concentram-se no Avedon glamoroso, equilibrado por sua vocação em achar humanidade em tudo, lembrada por um emocionado Adam Gopnik. Richard Avedon tornou-se uma lenda ainda vivo, mas nunca admitiu renunciar a sua natureza humana.