Vincent Cassel passava três horas e meia por dia na maquiagem para se transformar no protagonista de “Quasímodo: A Alma de Paris” (2026), produção francesa disponível na Netflix. Segundo as notas de produção divulgadas pela plataforma, o trabalho envolvia próteses de silicone feitas para uma única aplicação. A metamorfose sustenta a releitura de Jean-François Richet, que desloca o universo de Victor Hugo para a Paris de 1830 e imagina um encontro entre o escritor e o homem que poderia ter inspirado seu célebre personagem.

Victor-Marie Hugo (1802-1885) era mestre em urdir alegorias aparentemente vesanas, nas quais denunciava a hipocrisia que sempre haverá de nascer das relações humanas. Poucos escritores na história da literatura conseguiram ser tão universais falando da aldeia em que cresceram quanto Hugo, filho de um general de Napoleão Bonaparte (1769-1821) que logo aprendeu a pensar por sua própria cabeça e arcou com as consequências de ser um espírito verdadeiramente livre. Com essas glórias e vergonhas, encheu as páginas de sua meia centena de livros, entre os quais “Notre-Dame de Paris” (1831), cujo protagonista, um sineiro de triste figura na capital francesa do século 15, ainda desperta fascínio e inspira reflexões sobre o que de fato deve importar. “Quasímodo: A Alma de Paris” é a versão de Jean-François Richet para o clássico de Hugo, em que o diretor carrega nas tintas do terror gótico e aproveita para divagar acerca das possíveis impressões do escritor quanto à história no tempo em que ele viveu. Um tempo de profundas transformações.

Monstruosa sociedade

O Quasímodo de Richet é, claro, também corcunda, mas ganha a vida como pedreiro nos arredores da famosa catedral na Île de la Cité. Paris é uma metrópole caótica cujas condições precárias de higiene ameaçam seus habitantes, o que pode degringolar numa epidemia de cólera mais e mais iminente, mas a deformidade de Quasímodo parece mais incômoda, a ponto de mobilizar uma caçada àquele pobre-diabo. Como no original, Richet mira a discriminação gratuita, a tirania dos poderosos e a ignorância dos desgraçados com quem o alvanel convive, cenário de um inferno que só a amizade por Agnès aplaca. Essa bela dançarina, uma artista de rua que, como ele, experimenta o desdém e a vileza das elites — ainda que com o sinal trocado —, encarna a salvação pelo afeto genuíno, sequências que Vincent Cassel e Daphné Patakia enchem de um colorido tragicômico. Quasímodo e Agnès são almas que se irmanam numa cidade em ebulição, flertando com o progresso, envolta numa escuridão densa. Clamando por luz.