Robert DeNiro, Jamie Foxx e Scott Eastwood em thriller de suspense no Prime Video

“Soldado de Chumbo” acompanha Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um ex-integrante das Forças Especiais recrutado pelo governo para voltar à comunidade militarizada que abandonou anos antes. Em uma fortaleza isolada, o Bokushi (Jamie Foxx) reúne veteranos fragilizados pela guerra e lhes promete proteção, pertencimento e propósito. Nash aceita a missão porque acredita que Evoli (Nora Arnezeder), sua esposa desaparecida, ainda esteja no local. O retorno, porém, também o obriga a encarar culpas que preferia manter enterradas.

Dirigido por Brad Furman, de “O Poder e a Lei”, o filme mistura ação, drama e suspense em uma história sobre combatentes que regressam da guerra sem apoio e acabam atraídos por um líder carismático. O assunto tem força, especialmente por tratar esses homens como pessoas feridas antes de transformá-los em soldados de uma seita. O problema está na maneira fragmentada pela qual o roteiro apresenta os vínculos, as ordens e os interesses escondidos por trás da operação.

O retorno ao território do Bokushi

Nash Cavanaugh (Scott Eastwood) vive afastado do antigo grupo quando Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), um agente ligado ao governo, aparece com uma proposta. As autoridades cercaram o território ocupado pelo Bokushi (Jamie Foxx), mas não conseguem entrar sem provocar uma guerra. Ashburn precisa de alguém que conheça os acessos, os códigos e os métodos dos seguidores. Nash possui essa experiência e carrega um motivo pessoal para aceitar.

Antes de fugir, ele viveu entre os chamados Shinjas, veteranos treinados que encontraram abrigo sob o comando do Bokushi. O líder oferece uma comunidade aos ex-soldados marcados por traumas, abandono e dificuldades de adaptação. Em troca, exige fidelidade absoluta. Seus seguidores patrulham o complexo, obedecem a regras próprias e impedem a entrada das autoridades.

Evoli (Nora Arnezeder) permaneceu ligada à comunidade depois da saída do marido. Nash não sabe se ela está presa, se escolheu ficar ou se foi convencida a romper com a vida anterior. Essa dúvida dá sentido à missão. Ele quer desmontar o grupo, mas também precisa descobrir o que aconteceu com a mulher que deixou para trás.

A premissa é interessante porque coloca o protagonista diante de dois adversários. Um deles é o Bokushi, responsável por controlar homens preparados para a guerra. O outro está no passado de Nash, formado por escolhas mal resolvidas, omissões e uma fuga que não encerrou seus vínculos com o lugar.

Veteranos acolhidos por uma seita

O Bokushi (Jamie Foxx), antes conhecido como Leon Prudhomme, construiu sua autoridade com sermões, música e promessas de libertação emocional. Ele fala aos veteranos sobre dor, identidade e fraternidade, assuntos que as instituições responsáveis por esses homens deixaram de lado. A seita ocupa esse vazio e oferece disciplina a quem voltou da guerra sem saber onde caberia na vida civil.

Há uma boa ideia nessa relação. Os integrantes não seguem o líder porque perderam toda a capacidade de julgamento. Eles se aproximam porque alguém finalmente reconhece suas feridas e lhes oferece uma função. O acolhimento, entretanto, vem acompanhado de controle. A proteção vira isolamento, enquanto a disciplina militar passa a servir aos interesses de Prudhomme.

Jamie Foxx interpreta o Bokushi com fala mansa, gestos estudados e uma cabeleira de tamanho respeitável, talvez a estrutura mais imponente de todo o complexo. A atuação possui energia, mas o roteiro oferece poucas situações capazes de comprovar o poder de persuasão do personagem. Sabe-se que os veteranos o veneram, embora faltem passagens que tornem essa devoção plenamente convincente.

O resultado é um vilão curioso, por vezes extravagante, que parece mais ameaçador pelas informações fornecidas por outras pessoas do que por suas próprias atitudes. Foxx procura preencher essas lacunas com presença e excentricidade. Nem sempre consegue, mas ao menos impede que o Bokushi desapareça sob o peso da confusão narrativa.

Uma operação cercada por interesses

Emmanuel Ashburn (Robert De Niro) apresenta a missão a Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), mas entrega somente parte das informações. O agente possui recursos, homens e autoridade, embora dependa do conhecimento do ex-soldado para alcançar o interior da fortaleza. Nash aceita porque a busca por Evoli (Nora Arnezeder) fala mais alto do que sua desconfiança.

A operação ainda envolve o FBI, que prepara uma ação própria contra a comunidade. A presença de grupos governamentais com planos diferentes aumenta a pressão sobre Nash. Ele precisa entrar antes que uma invasão feche os acessos e coloque Evoli entre os possíveis alvos. O prazo diminui enquanto Ashburn mantém detalhes importantes longe do protagonista.

Robert De Niro trabalha com contenção e dá ao agente uma autoridade discreta. Sua participação, porém, é menor do que a divulgação do filme pode sugerir. Ashburn permanece distante de boa parte da ação e administra a missão fora da fortaleza. Essa distância alimenta a suspeita de que o governo tenha relações anteriores com o Bokushi e queira encerrar um problema que ajudou a criar.

O roteiro escrito por Brad Furman, Jess Fuerst e Pablo Fenjves distribui essas informações por meio de lembranças e mudanças temporais. O recurso deveria revelar aos poucos a passagem de Nash pela seita, sua ligação com Evoli e sua ruptura com Prudhomme. Na tela, porém, as idas ao passado confundem acontecimentos que precisavam de maior organização.

Scott Eastwood carrega a missão

Scott Eastwood interpreta Nash como um homem econômico nas palavras e endurecido pela culpa. Seu desempenho combina com a formação militar do personagem, mas a expressão quase sempre fechada enfraquece algumas passagens emocionais. A procura por Evoli deveria aproximar o público de Nash, embora a relação do casal receba pouco espaço antes de a operação começar.

Nora Arnezeder enfrenta uma limitação semelhante. Evoli ocupa uma posição decisiva no enredo, já que sua ausência leva Nash de volta à fortaleza, mas sua personalidade permanece pouco desenvolvida durante boa parte da história. Ela surge principalmente nas lembranças do marido e nas dúvidas sobre sua permanência junto ao Bokushi.

Essa escolha deixa Scott Eastwood sozinho na tarefa de sustentar o vínculo afetivo. O ator possui presença física adequada às sequências de infiltração, perseguição e combate, mas o roteiro exige que o espectador aceite um amor apresentado em fragmentos. A missão avança melhor no terreno militar do que no casamento que deveria lhe dar urgência.

John Leguizamo, no papel de Luke, e outros integrantes do elenco ajudam a preencher o ambiente ocupado pelos veteranos. Ainda assim, vários personagens entram e saem sem receber tempo suficiente para ganhar individualidade. Os nomes se acumulam, as alianças ficam nebulosas e algumas relações parecem importantes apenas porque alguém afirma que são.

Boas ideias perdidas na montagem

Brad Furman mantém Nash em movimento e cerca a missão com patrulhas, armas, comunicações interrompidas e ordens incompletas. A direção consegue estabelecer o complexo como um lugar difícil de invadir. Quanto mais o protagonista se aproxima do Bokushi, menor fica sua margem para confiar nos homens enviados pelo governo.

O suspense, contudo, sofre com a montagem fragmentada e com a falta de informações essenciais. Nem todo mistério precisa ser explicado cedo, mas o público deve conhecer o bastante para acompanhar os riscos assumidos por cada personagem. Em “Soldado de Chumbo”, parte da atenção é gasta tentando descobrir quando determinado fato ocorreu ou qual autoridade controla a operação.

Também existe uma diferença entre a ambição dos temas e o desenvolvimento oferecido. O filme fala de trauma militar, abandono institucional, manipulação religiosa e uso político de combatentes. São questões densas, colocadas dentro de uma produção curta e mais interessada na infiltração do que nas pessoas atraídas pelo culto.

“Soldado de Chumbo” possui uma premissa capaz de render um suspense tenso e emocional. Scott Eastwood entrega a rigidez esperada de Nash, Jamie Foxx assume os excessos do Bokushi e Robert De Niro empresta peso a Ashburn. O elenco, porém, trabalha dentro de uma história que oculta informações demais e desenvolve relações de menos.

A busca por Evoli mantém Nash avançando, mesmo quando a montagem dificulta o caminho do espectador. Entre veteranos armados, agentes desconfiados e um líder de cabelo inesquecível, o protagonista entra na fortaleza para recuperar a esposa. O filme chega até lá com disposição, mas perde precisão antes de cumprir toda a promessa de sua própria missão.