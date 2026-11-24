James Hunt (Chris Hemsworth) chega à temporada de 1976 da Fórmula 1 com um carro capaz de disputar o título mundial. Para isso, precisa alcançar Niki Lauda (Daniel Brühl), o atual campeão, que já vence as duas primeiras provas pela Ferrari. A rivalidade entre o britânico e o austríaco, iniciada anos antes numa corrida de Fórmula 3 na Inglaterra, dá a Ron Howard o ponto de partida de “Rush – No Limite da Emoção”. O diretor acompanha os dois pelos circuitos do campeonato até que uma corrida sob chuva põe em discussão o preço de disputar mais alguns pontos.

Na Fórmula 3, Hunt leva a melhor num duelo em que os dois chegam a rodar na pista. Na categoria principal, Lauda sai na frente. Ele recorre a um empréstimo para bancar uma vaga na BRM, onde conhece o suíço Clay Regazzoni (Pierfrancesco Favino). Os dois voltam a ser companheiros na Ferrari. Ali, a atenção de Lauda ao acerto do carro ajuda a explicar por que ele chega a 1976 com um campeonato no currículo.

Hunt sobe de categoria com a Hesketh, que fica sem patrocínio e deixa o britânico sem equipe. A McLaren lhe oferece um lugar no grid e, com ele, a chance de disputar vitórias. Hemsworth dá a Hunt o charme de quem se sente em casa no meio da confusão. Brühl faz Lauda parecer mais à vontade discutindo o comportamento de um carro do que conversando com quem acabou de conhecer. Há graça na franqueza do austríaco, sobretudo quando alguém espera dele um elogio e recebe uma avaliação.

A vitória que vai parar no papel

No Grande Prêmio da Espanha, Hunt cruza a linha de chegada em primeiro. Depois da prova, os fiscais constatam que seu McLaren é ligeiramente mais largo do que o regulamento permite. O britânico é desclassificado, e a equipe precisa recorrer para recuperar os pontos. Howard acerta ao se deter nesse detalhe. A corrida termina para quem está na arquibancada, mas o resultado ainda depende de uma vistoria. Para Hunt, alguns milímetros bastam para devolver ao adversário a vantagem que ele acabara de encurtar na pista.

Fora do autódromo, o casamento do britânico com a modelo Suzy Miller (Olivia Wilde) se desfaz. Wilde tem poucas cenas, mas deixa transparecer o cansaço de alguém que já teve aquela discussão mais vezes do que gostaria. Lauda, por sua vez, se casa com Marlene Knaus (Alexandra Maria Lara) e admite que a felicidade o deixou mais apreensivo. Brühl, tão econômico quando fala de trabalho, deixa aparecer certo constrangimento quando o piloto percebe que agora pensa também em quem o espera em casa.

A chuva põe a largada em dúvida

Em Nürburgring, na Alemanha, Lauda reúne os pilotos e pede o cancelamento da prova. Chove, e ele considera o circuito perigoso demais naquelas condições. Hunt lembra aos colegas que o austríaco lidera o campeonato e que, com uma corrida a menos, os concorrentes terão uma oportunidade a menos de alcançá-lo. O argumento muda a conversa. Os pilotos precisam decidir se aceitam correr sob chuva enquanto ouvem de um dos candidatos ao título que suspender a prova favorece o outro.

É uma das melhores cenas de “Rush – No Limite da Emoção”. Howard passa tempo suficiente na reunião para que se perceba o que cada piloto pode perder antes de o primeiro motor roncar. Lauda conhece a pista e tem razões para desconfiar dela. Hunt sabe que uma corrida a menos pode custar caro a quem vem atrás. Hemsworth deixa a provocação sair com a facilidade de quem conhece a plateia. Brühl responde com a impaciência de quem foi discutir segurança e agora precisa defender as próprias intenções. O pedido de cancelamento é derrotado na votação. Os dois seguem para o grid sob a chuva que os levou àquela sala.