Em 1994, em Louisville, no Kentucky, a cabeleireira Sharon Stevens (Hilary Swank) lê no jornal que Michelle Schmitt (Emily Mitchell), de cinco anos, precisa de um transplante de fígado. A menina acaba de perder a mãe, e o pai, Ed Schmitt (Alan Ritchson), já não consegue pagar as despesas do tratamento. Sharon mal sabe o que pode fazer por eles quando aparece no funeral e se apresenta à família. A primeira ideia vem do trabalho que ela conhece bem. Em “Uma Vida de Esperança”, dirigido por Jon Gunn, um salão de beleza fica aberto por 24 horas para arrecadar dinheiro.

Sharon chega à casa dos Schmitt com pouco mais de três mil dólares. Passou um dia inteiro mobilizando clientes e vizinhos, mas o dinheiro paga apenas metade da última transfusão de Michelle. Pouco antes, Ed voltara do mercado com parte das compras que sua mãe, Barbara (Nancy Travis), havia pedido. Gunn aproxima as duas cenas e deixa que as cifras encontrem seu peso numa sacola de supermercado. Barbara convida Sharon para jantar. Até então, a cabeleireira só conhecia da família o que havia lido no jornal.

O que três mil dólares pagam

Ed instala telhados e cria duas filhas, Michelle e Ashley (Skywalker Hughes), com a ajuda de Barbara. Quando Sharon pede para ver as contas, ele hesita. Já é difícil explicar à própria mãe por que faltou dinheiro para as compras. Mostrar a papelada a alguém que acabou de conhecer é outra conversa. A dívida com o hospital chega a 400 mil dólares. Sharon acompanha Ed a uma reunião com uma empresa que trabalha na reconstrução após um tornado. Ele sai de lá com cinquenta telhados para refazer. Ganha serviço para os próximos meses, enquanto o tratamento da filha exige dinheiro naquela semana.

Swank faz de Sharon uma mulher que tem facilidade para conversar até quando seria mais sensato ficar quieta. O talento é ótimo para convencer um comerciante a doar e bem menos eficaz quando Rose (Tamala Jones), amiga e sócia no salão, insiste para que ela vá a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Sharon comparece, mas ainda resiste a reconhecer o peso da bebida em sua vida. Há uma familiaridade na maneira como as duas atrizes tratam o assunto. Rose conhece a amiga o bastante para insistir, e Sharon conhece Rose o bastante para saber que mudar de assunto só vai adiar a conversa.

Uma visita sem aviso

Quando Barbara torce o tornozelo, Sharon passa mais tempo com as meninas. Numa tarde em casa, faz a maquiagem das duas. É um intervalo bem-vindo numa história em que quase toda conversa de adulto acaba em dinheiro ou hospital. Michelle e Ashley têm alguns minutos para brincar juntas, e Sharon volta a pensar no filho adulto, Derek (Dempsey Bryk), de quem se afastou. Ela o procura, mas a disposição que lhe abre tantas portas em Louisville vale pouco diante de alguém que tem seus motivos para manter distância.

A intimidade com os Schmitt também leva Sharon a tomar uma liberdade que Ed nunca lhe deu. Na tentativa de conseguir mais doações, ela chama uma equipe de televisão à casa da família sem combinar a visita com ele. Ed manda os repórteres embora. É uma das melhores cenas de Ritchson e Swank. Ela chega convencida de que arranjou uma saída para as contas. Ele encontra desconhecidos à sua porta, prontos para transformar a doença da filha em notícia. A irritação de Ed tem a precisão de quem já precisou abrir até as despesas de casa e ainda quer decidir quem pode entrar nela.

Seis horas para chegar a Omaha

Com a piora de Michelle, o médico estima que a menina tenha de quatro a seis semanas. Ela passa para o topo da lista de espera, mas o transplante será em Omaha, no Nebraska. Assim que surgir um fígado compatível, a família terá de viajar. Sharon já vinha pedindo dinheiro a comerciantes. Agora precisa conseguir um avião.

O aviso chega durante uma nevasca. Michelle tem seis horas para chegar a Omaha, e o aeroporto de Louisville está fechado. Gunn passa de Sharon, que procura um piloto e tenta conseguir a liberação de uma pista, para Ed, que precisa achar uma estrada transitável. Depois de tantas cenas à mesa, com gente fazendo contas e decidindo o que pode pagar, a urgência cabe numa pergunta que ninguém naquela casa esperava ter de responder. Como levar uma criança ao aeroporto quando as estradas estão fechadas?