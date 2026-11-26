Quando Lucy completa sete anos, em Los Angeles, Sam Dawson (Sean Penn) corre o risco de perder a guarda da filha. Ele tem deficiência intelectual, trabalha numa cafeteria e cria a menina desde que a mãe dela foi embora, logo após o nascimento. A assistência social passa a questionar se Sam conseguirá cuidar de Lucy (Dakota Fanning) à medida que ela crescer. Para defender a guarda na Justiça, ele procura Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), uma advogada que aceita representá-lo sem cobrar honorários. Em “Uma Lição de Amor”, a diretora Jessie Nelson põe em disputa uma rotina que pai e filha levaram sete anos para construir.

Sam escolheu o nome de Lucy por causa de uma música dos Beatles. O gosto do pai ajuda a contar uma história que a menina, mais tarde, terá dificuldade de dividir com os colegas. Na escola, ela aprende coisas que Sam tem dificuldade de acompanhar e vira alvo de piadas por causa dele. O constrangimento chega em casa. Lucy hesita em mostrar o que sabe porque percebe a diferença entre os dois e teme magoá-lo. Dakota Fanning dá à menina o direito de ficar irritada e sentir vergonha sem que isso apague o prazer que ela tem na companhia do pai.

A ajuda que já existe

Annie (Dianne Wiest), vizinha de Sam, tem agorafobia e dificuldade para sair de casa. É no próprio apartamento que ela recebe Lucy quando o pai precisa de ajuda. Sam também conta com amigos, alguns com deficiência, que participam da vida da menina desde pequena. Wiest faz de Annie alguém à vontade com os dois. Sua presença dispensa explicações sobre a intimidade que se cria quando uma vizinha deixa de ser apenas a pessoa que mora ao lado e passa a fazer parte da rotina de uma criança.

A assistente social Margaret Calgrove (Loretta Devine) considera encaminhar Lucy a uma família acolhedora. A dúvida sobre os próximos anos é legítima. A menina terá novas demandas na escola e fora dela, e Sam vai precisar de apoio para lidar com algumas delas. Jessie Nelson por vezes apressa o julgamento de quem faz essas perguntas. A situação é mais interessante quando a diretora dá espaço à dificuldade do trabalho de Margaret. Ela precisa avaliar o que Lucy vai exigir dos adultos à sua volta e o que pode custar à menina sair da casa onde cresceu.

Uma advogada sem tempo

Rita assume o caso em parte porque quer provar aos colegas que é capaz de trabalhar de graça. Michelle Pfeiffer deixa a vaidade da personagem aparecer no gesto. A advogada tem pressa, vive ocupada e dedica pouco tempo ao filho. Aceitar mais um cliente, mesmo sem cobrar, é uma decisão que combina com alguém acostumada a resolver as coisas no escritório. Só que, para defender Sam, ela precisa conhecer a vida que ele leva fora dali. Isso inclui ouvir pessoas que jamais entrariam em sua agenda em outras circunstâncias.

O convívio com Sam expõe um ponto cego de Rita. Ela sabe defender em público o tempo que ele passa com a filha, mas mal consegue reservar algumas horas para o próprio filho. Pfeiffer tem um jeito seco de interpretar essa mulher que torna a convivência dos dois mais interessante. A impaciência de Rita às vezes atrapalha uma conversa e às vezes ajuda Sam a sair do lugar. Ele, por sua vez, fala da filha com uma franqueza que a advogada raramente se permite quando o assunto é a própria casa.

Sam diante do juiz

Na audiência, Rita pode recorrer ao depoimento de Annie para mostrar como os cuidados com Lucy são divididos. Sam precisa responder por suas escolhas e dizer o que fará quando a filha tiver necessidades que ele ainda desconhece. Sean Penn é mais convincente quando deixa aparecer o esforço do personagem para acompanhar as perguntas. Sam está diante de pessoas que têm autoridade para decidir onde Lucy vai morar. Uma hesitação, que numa conversa em casa passaria despercebida, ali pode pesar contra ele.

Nelson insiste um pouco além da conta para arrancar emoção da audiência. Fanning já deu ao público motivos para se importar com o que está em jogo bem antes de Sam se sentar diante do juiz. Basta lembrar da menina que hesita em contar ao pai o que aprendeu na escola. Em casa, os dois ainda podem descobrir juntos o que fazer quando ela sabe algo que ele ignora. No tribunal, Sam tem de explicar, sob pressão, como pretende cuidar da filha no dia em que ela trouxer uma pergunta que ninguém ali é capaz de prever.