Em 1999, durante a guerra civil em Serra Leoa, o pescador Solomon Vandy (Djimon Hounsou) é separado da família quando rebeldes invadem sua aldeia e o obrigam a trabalhar num garimpo. Lá, ele encontra um diamante rosa e o esconde antes que o homem encarregado de vigiar os prisioneiros consiga tomá-lo. Em “Diamante de Sangue”, de Edward Zwick, a notícia da descoberta chega ao contrabandista Danny Archer (Leonardo DiCaprio), que oferece ajuda para localizar a família do pescador em troca da pedra. Solomon aceita porque precisa encontrar o filho, Dia (Kagiso Kuypers), levado pelos rebeldes.

A Frente Revolucionária Unida vende os diamantes extraídos por prisioneiros para comprar armas. O capitão Poison (David Harewood), que comanda o garimpo, vê Solomon com a pedra rosa, mas a chegada das tropas do governo interrompe a perseguição. O pescador consegue enterrá-la e acaba preso em Freetown, a capital do país. Na cadeia, Poison acusa Solomon de ter escondido o diamante. Archer, detido depois de tentar contrabandear pedras pela fronteira com a Libéria, escuta a discussão e percebe quanto pode ganhar com aquela informação.

Archer consegue tirar Solomon da prisão e faz a proposta. Ele tem contatos para procurar a família do pescador, que, por sua vez, é o único a saber onde cavar. DiCaprio interpreta o contrabandista com a desenvoltura de quem já precisou sair de muita enrascada contando apenas com a conversa. O sujeito apresenta o acordo com tanta confiança que por um instante dá para esquecer o detalhe mais incômodo da oferta. Se Solomon soubesse por onde começar a busca, dificilmente aceitaria a companhia dele.

Uma repórter pede provas

Maddy Bowen (Jennifer Connelly), uma jornalista americana, entra na história porque Archer conhece os compradores que recebem as pedras contrabandeadas. Ela quer descobrir como uma mercadoria extraída por pessoas escravizadas em Serra Leoa chega às vitrines de joalherias no exterior. Para publicar a reportagem, precisa de nomes e informações que possa verificar. Archer topa falar porque Maddy pode conseguir transporte para ele e Solomon. Jennifer Connelly dá à personagem a impaciência de quem sabe que a melhor fonte da matéria também tem interesse em esconder parte dela.

Com a ajuda de Maddy, Solomon localiza parte da família num campo de refugiados na Guiné. A alegria do reencontro dura pouco. Dia, o menino que ele sonhava ver estudar medicina, foi capturado e está sendo treinado para combater. Hounsou deixa o susto aparecer no rosto do pescador antes que ele volte a pensar no que fazer. Até ali, Solomon procurava uma família que havia fugido junta. Agora precisa buscar o filho entre os homens que o tiraram de casa.

A volta ao garimpo

A busca leva Solomon e Archer à região de Kono, onde o coronel Coetzee (Arnold Vosloo) comanda uma tropa particular contratada pelo governo para combater os rebeldes. Coetzee conhece Archer dos tempos em que serviram juntos e quer o diamante como compensação pela remessa perdida na fronteira. Para o contrabandista, vender a pedra é a oportunidade de sair daquele negócio de vez. Para Solomon, voltar ao garimpo significa se aproximar do grupo que levou Dia. Os dois ainda precisam um do outro, embora tenham motivos bem diferentes para seguir viagem.

Zwick dá tanto espaço ao passado de Archer e à sua relação com Maddy que, em alguns trechos, o pescador parece coadjuvante da própria busca. Hounsou traz a atenção de volta a Solomon quando alguém fala da fortuna que a pedra pode render. Basta observar a pressa com que ele retoma o assunto do filho. Enquanto Archer faz planos para a venda e Coetzee cobra uma dívida, Solomon tenta descobrir onde puseram um menino que, até pouco tempo antes, ia à escola. É por ele que o pescador aceita voltar ao lugar de onde mal conseguiu sair.

“Diamante de Sangue” recebeu cinco indicações ao Oscar em 2007. Leonardo DiCaprio concorreu a melhor ator pelo papel do contrabandista Danny Archer, e Djimon Hounsou disputou o prêmio de melhor ator coadjuvante pela interpretação do pescador Solomon Vandy. O longa também foi indicado a melhor montagem, edição de som e mixagem de som e saiu da cerimônia sem troféus. A indicação de Hounsou merece atenção especial. É ele quem dá à busca pelo diamante a urgência de um pai que precisa encontrar o filho antes que os homens com quem fez um acordo tenham o que querem.