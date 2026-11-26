No dia em que Mia (Lily LaTorre) completa sete anos, um coelho branco aparece na casa onde ela mora com a mãe, no interior da Austrália. A menina quer ficar com o animal. Sarah (Sarah Snook), uma médica especialista em fertilidade, tenta se livrar dele depois da festa e leva uma mordida. Mia vê tudo. Nos dias seguintes, começa a usar uma máscara de coelho e diz sentir saudade de uma avó que nunca conheceu. Em “Foge, Coelho”, disponível na Netflix brasileira como “Apenas Corra”, a diretora Daina Reid acompanha uma mãe que tenta descobrir o que houve com a filha sem precisar contar à menina o que aconteceu na própria infância.

No parquinho da escola, Mia se esconde dentro de um tubo. Sarah pergunta se alguém a maltratou. A filha diz que sente falta de Joan (Greta Scacchi), mãe de Sarah. As duas nunca se viram. Joan tem demência, vive numa instituição para idosos e está afastada da filha. Sarah teria motivos para adiar a visita mesmo se tudo estivesse bem em casa. Agora precisa lidar com a insistência de uma criança que fala da avó com a intimidade de quem espera revê-la.

Uma tarefa da escola complica a conversa. Mia precisa montar uma árvore genealógica e pede fotografias da família. Sarah separa uma imagem em que aparece na infância, ao lado da irmã mais nova. Assim que vê a foto, Mia diz que é a menina ao lado da mãe. Lily LaTorre fala com a segurança de quem acaba de se reconhecer num retrato. O susto vem da simplicidade da cena. A filha parece satisfeita por ter encontrado uma fotografia para o trabalho. A mãe fica sem saber se corrige a menina ou se pede que ela conte mais.

Quando Sarah finalmente leva Mia para conhecer Joan, a avó recebe a menina com uma familiaridade que deixa a médica em alerta. Sarah tenta encerrar a conversa e acaba machucando a mão da filha ao separar as duas. Greta Scacchi tem poucas cenas, mas dá à visita algo que faz falta em outras passagens do filme. Por um instante, há três pessoas naquela sala querendo coisas diferentes. Mia quer ficar, Joan quer conversar e Sarah só pensa em levar a filha embora.

Os desenhos atrás da lição

A professora de Mia chama Sarah para mostrar os desenhos que a menina fez no verso da lição. Em casa, a médica revira outros trabalhos escolares e encontra imagens parecidas. É um bom detalhe de roteiro. Sarah já tinha visto aquelas folhas e, até então, só conhecia o lado que a filha mostrava. Reid poderia confiar mais nessa descoberta. À medida que os pesadelos se acumulam, o filme insiste em ressaltar uma inquietação que Sarah Snook já soube expressar ao virar uma folha de papel.

Pete (Damon Herriman), pai de Mia e ex-marido de Sarah, propõe uma saída. Sugere que as duas visitem a casa onde Sarah cresceu para que ela possa falar da irmã num lugar que ainda guarda lembranças da família. Para Pete, a viagem é uma oportunidade de esclarecer as dúvidas da menina. Para Sarah, que passou anos sem conversar com a mãe sobre aquela época, é a perspectiva de ter de responder à filha dentro da casa em que tudo aconteceu. Herriman dá a Pete a boa vontade de quem oferece ajuda sem conhecer a dimensão do pedido que está fazendo.

De volta à casa de infância

Há um cansaço na atuação de Snook que torna Sarah reconhecível mesmo quando o suspense se aproxima do sobrenatural. Ela faz perguntas, perde a paciência com as respostas e, pouco depois, tenta retomar a conversa num tom mais calmo. A atriz deixa aparecer o carinho que Sarah sente por Mia, inclusive nas cenas em que a mãe está tão preocupada com o que pode ouvir que mal presta atenção na filha. LaTorre, por sua vez, dá à menina a teimosia de uma criança cansada de repetir a mesma coisa a um adulto que insiste em corrigi-la.

“Foge, Coelho” demora mais do que precisa para sair de algumas dessas conversas. Depois da visita a Joan e da descoberta dos desenhos, fica difícil acreditar que Sarah ainda consiga tratar o comportamento da filha como uma fase. Mesmo assim, são as cenas entre as duas que sustentam o suspense. A volta à casa de infância promete a Mia a chance de ouvir uma história de família. Assim que a menina começa a fazer perguntas sobre a tia, Sarah descobre que terá de escolher, a cada resposta, quanto daquela história está disposta a contar.

Sarah Snook foi um dos destaques de “Foge, Coelho” para a crítica. A Variety elogiou sua atuação ao lado de Lily LaTorre, que interpreta Mia, e o Screen Daily destacou a coerência com que a atriz acompanha as mudanças de comportamento da personagem. Até o The Guardian, que considerou o suspense repetitivo, elogiou Snook. A atriz dá à médica um cansaço que ajuda a entender por que uma conversa tão simples quanto pedir à filha que tire a máscara de coelho acaba em briga. A irritação de Sarah convive com o afeto pela menina, e Snook deixa os dois sentimentos aparecerem na mesma cena.