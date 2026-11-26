Após a morte da mãe, os gêmeos Jeanne Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin) e Simon Marwan (Maxim Gaudette) vão a um cartório no Canadá para ouvir a leitura do testamento. Nawal (Lubna Azabal) deixou duas cartas e pediu que os filhos as entregassem pessoalmente. Uma é para o pai que eles acreditavam estar morto. A outra é para um irmão cuja existência os dois ignoravam. Para cumprir o pedido, Jeanne viaja ao Oriente Médio, onde a mãe viveu antes de se instalar no Canadá. Simon decide ficar.

Denis Villeneuve abre “Incêndios” com uma situação que beira o absurdo. Jean Lebel (Rémy Girard), o tabelião que trabalhou com Nawal, lê com toda a formalidade as instruções de uma mulher que pediu para ser enterrada sem caixão, sem orações e sem lápide. Os filhos só poderão colocar a lápide depois de entregar os envelopes. Simon se irrita com a ideia de ainda ter de cumprir ordens da mãe. Jeanne, por sua vez, quer saber por que Nawal passou tanto tempo calada sobre o próprio passado. Os dois conheceram a mesma mulher, mas saem do cartório com impressões bem diferentes do que ela lhes devia em vida.

Uma fotografia na universidade

Jeanne começa pela universidade onde Nawal estudou francês. Leva uma fotografia e espera que alguém reconheça o rosto da mãe. O professor a quem ela mostra a imagem chegou à instituição depois que Nawal saiu. Um antigo funcionário presta atenção ao cenário da foto e reconhece uma prisão. Jeanne foi à universidade em busca de alguém que pudesse falar da mãe como estudante. Sai de lá com o endereço de um presídio.

Mélissa Désormeaux-Poulin acerta o tom desse primeiro contato com o passado. Jeanne ainda fala da mãe com a intimidade de filha, enquanto os desconhecidos a quem pede ajuda mal conseguem associar o rosto da fotografia a uma lembrança. Villeneuve dá espaço ao embaraço dessas conversas. Cada pessoa sabe alguma coisa, quase sempre diferente daquilo que Jeanne gostaria de ouvir. Numa aldeia, as mulheres chegam a aconselhá-la a esconder de quem é filha se quiser continuar fazendo perguntas.

Antes de ser mãe dos gêmeos

Décadas antes, Nawal vivia numa aldeia cristã e se apaixonou por Wahab, um refugiado muçulmano. Quando engravida, os dois tentam fugir. Os irmãos dela interceptam o casal. A avó protege Nawal, mas impõe uma condição para abrigá-la durante a gestação. Assim que nascer, o menino será entregue a um orfanato. Antes de separá-los, a avó faz três marcas no calcanhar do bebê para que Nawal possa reconhecê-lo algum dia.

Lubna Azabal faz caber muita coisa no pouco tempo que Nawal tem para reagir. A jovem depende da avó para ficar em segurança, e a ajuda vem acompanhada da decisão mais dolorosa que alguém poderia tomar por ela. Anos depois, Nawal estuda francês e trabalha no jornal da família. Quando a guerra civil chega à região dos orfanatos, ela sai à procura do menino. No primeiro abrigo, descobre que só recebiam meninas. Ao chegar ao endereço para onde os garotos eram enviados, encontra o prédio em ruínas. A informação de que moradores talvez tenham levado as crianças para um campo de refugiados é o que lhe resta para seguir viagem.

O telefonema que faz Simon embarcar

Ao alternar a procura de Jeanne com a juventude de Nawal, Villeneuve permite que o público conheça a mãe em circunstâncias que a filha ainda tenta reconstruir. É uma escolha que dá peso às duas atuações. Azabal precisa tomar decisões com o pouco que sabe sobre o paradeiro do menino. Désormeaux-Poulin precisa assimilar, uma conversa por vez, que a mulher que voltou tantas vezes à sua memória viveu situações que jamais mencionou em casa. Às vezes, uma resposta basta para dar à filha um novo endereço. Em outras ocasiões, basta para fechar uma porta.

O trabalho de Maxim Gaudette fica mais interessante quando Jeanne telefona e pede ajuda. Até ali, Simon podia tratar o testamento como mais uma exigência da mãe. Pelo telefone, precisa escutar a irmã, que já não consegue levar a busca sozinha. O ator deixa a mudança aparecer na atenção que ele dá a Jeanne. Simon ainda tem motivos para desconfiar da encomenda, mas agora tem um motivo próprio para viajar. Ele embarca com Jean Lebel para encontrar a irmã.