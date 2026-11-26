Tom Stall (Viggo Mortensen) está prestes a fechar sua lanchonete em Millbrook, no interior de Indiana, quando dois homens entram para assaltar o local. Um deles ameaça uma garçonete. Tom reage para salvá-la e mata os dois. O que poderia ter terminado ali vira notícia nacional. Pouco depois, um mafioso da Filadélfia chamado Carl Fogarty (Ed Harris) aparece na cidade e afirma que o comerciante é um matador que ele conheceu por outro nome. Tom diz que o homem está enganado. Sua mulher, Edie (Maria Bello), quer acreditar nele, mas Fogarty sabe onde a família mora e não parece disposto a ir embora.

Em “Marcas da Violência”, David Cronenberg dá a Tom uma vida que parece caber inteira numa conversa de balcão. Ele conhece os fregueses, tem dois filhos e, até aquela noite, provavelmente seria o último sujeito da cidade que alguém imaginaria enfrentando dois homens armados. Viggo Mortensen faz o papel com uma cordialidade que combina com o trabalho de servir café e ouvir os outros. É por isso que a reação do comerciante causa tanto espanto. Antes que se possa perguntar de onde veio tamanha habilidade, o assalto já acabou.

Um nome que ninguém conhece

Fogarty chama Tom de Joey Cusack. Diz que ele trabalhou para o crime organizado na Filadélfia e fala com a familiaridade de quem espera ser reconhecido. Ed Harris quase dispensa a ameaça explícita. Basta a tranquilidade com que repete o nome diante de um homem que insiste em nunca tê-lo visto. A princípio, Tom pode tratar a visita como um engano. Quando Fogarty começa a seguir sua família, a versão do desconhecido passa a exigir mais do que uma negativa.

O assalto é a parte da história que todos em Millbrook conhecem. Os fregueses podem contar o que aconteceu naquela noite, e os repórteres têm um herói para pôr na televisão. Edie, porém, precisa lidar com o que ninguém viu. Se Fogarty estiver mentindo, ainda resta descobrir por que escolheu Tom e até onde pretende ir. Se estiver dizendo a verdade, ela terá de rever a história do próprio casamento. Maria Bello faz sentir o custo dessa dúvida. Edie quer proteger os filhos sem aceitar que o marido decida sozinho o que ela pode saber.

A bronca que Jack devolve

O filho mais velho do casal, Jack (Ashton Holmes), também tem problemas na escola. Um colega o provoca, e o rapaz acaba partindo para a briga. Em casa, Tom o repreende. Jack acaba de assistir à cidade inteira comemorar a reação do pai na lanchonete e sabe que essa comparação vai irritá-lo. As duas situações são diferentes, mas a bronca expõe uma pergunta que Tom preferia deixar para depois. Que autoridade ele tem para cobrar do filho uma contenção que, dias antes, ninguém esperou dele?

A discussão termina com Jack saindo de casa. Num outro dia, a desavença talvez acabasse quando ele voltasse para jantar. Com Fogarty rondando os Stall, perder o filho de vista tem outro peso. Sarah (Heidi Hayes), a caçula, também está exposta a uma ameaça que os adultos mal conseguem explicar entre si. Até então, Tom podia insistir que o visitante era problema dele. Agora, sua família precisa tomar decisões com base numa história que só conhece pela metade.

O que Edie precisa saber

As cenas entre Mortensen e Bello são as melhores de “Marcas da Violência”. Depois da agitação na lanchonete, Cronenberg deixa as conversas em casa durarem o suficiente para que o silêncio incomode. Edie conhece o jeito de Tom falar, sabe quando ele quer dar um assunto por encerrado e tem bons motivos para continuar perguntando. Bello deixa aparecer a raiva de quem ainda sente afeto pelo homem à sua frente e começa a desconfiar do que ouviu dele durante anos. Mortensen, por sua vez, torna cada resposta mais difícil de aceitar justamente pela calma com que a oferece.

Cronenberg deixa espaço para admirar o que Tom fez pela garçonete e sentir medo do que ele foi capaz de fazer naquela noite. A cidade pode agradecer ao comerciante e voltar a tomar café. Edie ainda tem dois filhos para proteger e um homem da Filadélfia atrás da família. Antes de decidir em quem acredita, ela precisa ouvir do marido por que Fogarty insiste em chamá-lo de Joey.

“Marcas da Violência” recebeu duas indicações ao Oscar. William Hurt concorreu a melhor ator coadjuvante pelo papel de Richie Cusack, um personagem que aparece pouco, mas muda o rumo da história. Josh Olson disputou a categoria de melhor roteiro adaptado pela transposição dos quadrinhos de John Wagner e Vince Locke para o cinema. O suspense de David Cronenberg saiu da cerimônia sem estatuetas.