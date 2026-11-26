No último dia de uma expedição à ilha colombiana de Malpelo, Pablo (Juan Pablo Raba) e Alejandra (Carolina Guerra) entram no mar com um grupo de turistas que insiste em fazer mais um mergulho, mesmo depois do horário permitido. A ideia é aproveitar a última chance de ver os tubarões que atraíram os visitantes até ali. Uma corrente forte arrasta os mergulhadores para longe do barco e os dispersa em alto-mar. Em “Pacífico”, o diretor Riccardo Gabrielli R. acompanha tanto quem tenta sobreviver na água quanto quem precisa descobrir por onde começar a busca.

Gabrielli dá aos turistas uma razão fácil de reconhecer. Depois de viajar até uma ilha distante da costa, ninguém quer abrir mão da última oportunidade de mergulhar. O difícil é acreditar que Pacho (Elkin Díaz), o guia da expedição, ceda à insistência dos passageiros e aceite entrar na água sem parte do equipamento. Díaz interpreta um profissional habituado àquelas condições, mas o roteiro passa depressa pela conversa que deveria explicar por que ele abre mão de uma regra que conhece bem. A teimosia dos turistas convence. A concessão do guia parece escrita para que o acidente possa acontecer.

A viagem perde o ar de passeio quando os mergulhadores voltam à superfície e o barco está longe. Gabrielli filma o grupo de tão longe que é preciso procurar as pessoas na imagem. Pouco antes, a água convidava a olhar para baixo, onde estavam os animais que eles queriam fotografar. Agora, interessa o que se consegue enxergar na linha do horizonte. A mesma paisagem que justificava a viagem dá a dimensão do trabalho de quem precisa localizar um punhado de pessoas em mar aberto.

À deriva no Pacífico

Uma vez dispersos, os mergulhadores precisam decidir se vale a pena nadar ou se é melhor poupar energia. O frio e o cansaço tornam essa escolha mais difícil a cada minuto. Os tubarões rendem sustos, embora alguns efeitos digitais deixem os animais menos convincentes do que deveriam. A corrente basta para sustentar a aflição em boa parte do filme. Ela segue arrastando os turistas enquanto eles tentam descobrir em que direção fica a embarcação. Mesmo quem ainda tem disposição para nadar pode gastar esse fôlego indo para o lado errado.

O capitão Salomón de la Torre (Marlon Moreno) está do outro lado da procura. Ele e os demais envolvidos na busca têm um ponto de partida, o local do mergulho, mas os turistas já se afastaram dali. Essa diferença dá ao filme uma boa razão para sair da água de vez em quando. O público sabe que as pessoas se espalharam, enquanto quem as procura precisa trabalhar com uma posição que já ficou para trás. Moreno aparece menos do que a situação pede. Daria gosto acompanhar por mais tempo o capitão às voltas com a dificuldade de escolher um rumo num oceano que continua levando o grupo para longe.

O que ficou em terra

Pablo e Alejandra chegam a Malpelo com problemas pessoais que o roteiro deixa em segundo plano até a situação apertar. Raba dá a Pablo uma inquietação que combina com a pressa de tomar alguma atitude. Guerra trabalha com menos espaço e dá a Alejandra uma sensibilidade que merecia aparecer mais cedo, quando ainda havia tempo para conhecer a personagem fora do perigo. O interesse por essas duas pessoas vem muito do trabalho dos atores. Quando o roteiro volta às mágoas que elas carregavam antes da viagem, falta intimidade para que essas questões tenham o peso que Gabrielli espera.

“Pacífico” se inspira livremente num incidente ocorrido em 2016 nas águas de Malpelo. O episódio dá ao diretor uma boa história sobre o que acontece quando a expectativa de aproveitar um passeio passa a valer mais do que a orientação de quem conhece o lugar. Gabrielli toca nesse assunto na discussão com Pacho e logo tem de lidar com uma aflição bem mais urgente. É na superfície, com a câmera próxima dos mergulhadores, que ele acerta. Qualquer ondulação basta para encobrir parte do horizonte. Pablo e Alejandra erguem a cabeça à procura de um barco e, por instantes, tudo o que conseguem ver é água.