Bula Streaming Netflix O Brutalista (2024)

O arquiteto húngaro László Tóth chega aos Estados Unidos em 1947, depois de sobreviver à guerra na Europa. Separado da mulher e da sobrinha, ele tenta encontrar trabalho na Pensilvânia. Seu talento chama a atenção do industrial Harrison Lee Van Buren, que lhe oferece uma grande encomenda. A oportunidade promete reconstruir a carreira, mas também estabelece uma relação de dependência entre o artista e o homem que controla os recursos.

Brady Corbet e Mona Fastvold, responsáveis pelo roteiro, acompanham o trabalho de criação sob pressões materiais e afetivas. A arquitetura ocupa o centro dessa experiência: um projeto precisa atravessar negociações, custos e interesses para chegar ao mundo. O filme observa como o reconhecimento pode vir acompanhado da exigência de gratidão e de uma tentativa de controlar quem deveria apenas receber apoio.

Brody dá a László uma mistura de obstinação e vulnerabilidade. O personagem carrega experiências que os novos conhecidos não alcançam e precisa defender uma visão artística num idioma social que ainda aprende. Guy Pearce, como Van Buren, transforma a generosidade do patrono numa presença ambígua. Felicity Jones acrescenta outra dimensão ao percurso, ligada à intimidade e ao que sobreviveu à separação.

Na premiação da Academia de 2025, o longa venceu nas categorias de ator, fotografia, para Lol Crawley, e trilha original, para Daniel Blumberg. As três conquistas correspondem a forças que se reforçam na tela: a presença do protagonista, a escala dos espaços e uma música que acompanha a ambição do projeto. É uma obra extensa, feita para observar como trabalho, pertencimento e poder atravessam uma vida.