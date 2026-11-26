Bula Streaming Netflix O Agente Secreto (2025)

Em 1977, Marcelo chega ao Recife durante o Carnaval, tentando escapar de uma ameaça e reencontrar o filho. Especialista em tecnologia, ele busca abrigo e alguma forma de recomeço. A cidade, porém, está longe de oferecer o anonimato esperado. Entre novos contatos, rotinas de trabalho e lembranças, ele precisa avaliar em quem pode confiar e quanto de sua história consegue manter protegido.

Kleber Mendonça Filho dá ao suspense a textura de uma cidade habitada. Conversas, ruídos, espaços de convivência e figuras aparentemente laterais formam o ambiente em que a ameaça circula. O período histórico aparece nas relações entre as pessoas e nas diferentes maneiras de exercer autoridade. A tensão cresce porque a violência pode se aproximar enquanto a vida continua com seus hábitos.

Moura interpreta Marcelo com a atenção de quem precisa medir a própria presença. O personagem observa, evita certas respostas e tenta proteger uma parte íntima da vida. Ao redor dele, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho ajudam a construir um universo que não se limita à trajetória do protagonista. O acolhimento e o perigo pertencem à mesma paisagem.

O reconhecimento em Cannes incluiu também o prêmio de direção para Kleber Mendonça Filho. No Globo de Ouro de 2026, além da vitória de Moura, a produção venceu como filme em língua não inglesa. Esses resultados distinguem categorias e profissionais, mas apontam para um conjunto: atuação, direção e construção de ambiente trabalham para transformar a memória política em experiência sensorial. O passado surge como algo que ainda exige escuta e interpretação.