Em Gainesville, na Flórida, o advogado Kevin Lomax (Keanu Reeves) está no meio de um julgamento por abuso sexual infantil quando percebe que seu cliente é culpado. Ele insiste na defesa porque nunca perdeu um caso e não pretende estrear ali. A habilidade com que põe em dúvida o depoimento da menina ajuda a entender por que um escritório de Nova York quer contratá-lo. Em “Advogado do Diabo”, Taylor Hackford apresenta o talento de Kevin no mesmo momento em que dá ao público um bom motivo para desconfiar dele.
O convite começa com um trabalho pontual. Kevin vai a Nova York para ajudar na seleção de um júri e recebe uma proposta de emprego de John Milton (Al Pacino), dono de um escritório poderoso em Manhattan. Ele aceita e se muda com a mulher, Mary Ann Lomax (Charlize Theron). Alice Lomax (Judith Ivey), mãe do advogado, compara a cidade à Babilônia. Para um filho que acaba de receber a melhor oferta da carreira, o aviso soa mais ou menos como toda opinião de mãe que chega na hora errada.
Um novo endereço em Manhattan
Kevin tem clientes, colegas e compromissos assim que chega. Mary Ann ganha um apartamento e precisa descobrir o que fazer com os dias em que o marido mal aparece. Theron deixa espaço para o entusiasmo de quem também quis experimentar uma vida nova. Por isso, a solidão da personagem pesa mais quando a novidade passa. Enquanto Kevin pode falar de tudo o que aconteceu no escritório, ela tem cada vez menos com quem conversar sobre o que acontece em casa.
É ali que Mary Ann começa a ter visões. Hackford passa tempo suficiente com ela para que o apartamento, antes uma das vantagens da mudança, vire o lugar onde é mais difícil ficar sozinha. O terror nasce também de um problema doméstico bem reconhecível. Mary Ann precisa contar ao marido o que está vivendo, mas, para ter essa conversa, primeiro precisa que ele volte para casa e tenha tempo de escutá-la.
Um álibi para três mortes
O cliente que ocupa as noites de Kevin é Alexander Cullen (Craig T. Nelson), um bilionário acusado de matar a mulher, o enteado dela e uma empregada. A secretária de Cullen, Melissa Black (Laura Harrington), pode lhe dar um álibi. Quando Kevin a prepara para depor, importa tanto o que ela tem a dizer quanto o que ele está disposto a aceitar. O julgamento da Flórida já mostrou o que esse advogado é capaz de fazer com um depoimento. Em Nova York, a dúvida é o que ele fará com um relato que favorece seu cliente e lhe desperta suspeitas.
Reeves faz Kevin parecer à vontade quando todo mundo ao redor tem razão para estar nervoso. Há um prazer visível no modo como ele assume um trabalho acima do que esperava receber. Essa satisfação torna suas escolhas mais interessantes. Kevin poderia pedir ajuda ou admitir que o caso tomou conta da sua vida. Em vez disso, trabalha até mais tarde, certo de que ainda pode resolver em casa o que deixar para depois.
Uma folga oferecida pelo chefe
É Milton quem sugere que Kevin deixe o julgamento para cuidar de Mary Ann. A proposta vem quando ela já procurou ajuda médica e o advogado tem a oportunidade de se afastar com o aval do próprio chefe. Kevin hesita por uma razão pouco generosa, mas bastante humana. Teme abrir mão do caso e passar a culpar a mulher pela oportunidade perdida. O mais incômodo é que ele consegue imaginar esse ressentimento com mais facilidade do que a rotina dela enquanto está fora.
Pacino é especialmente inquietante nessa conversa. Milton tem autoridade para tirar Kevin do caso e, ainda assim, deixa que ele escolha. Theron dá peso ao que fica fora daquela sala. Mary Ann tem medo de permanecer no apartamento, e a pessoa em quem confia prefere pensar no que perderia se voltasse para casa. Kevin decide continuar com a defesa de Cullen. Para ele, ainda há um julgamento pela frente. Para Mary Ann, há mais uma noite naquele apartamento.