No feriado de Ação de Graças, duas meninas desaparecem enquanto suas famílias almoçam juntas em Conyers, na Pensilvânia. Anna Dover (Erin Gerasimovich) e Joy Birch (Kyla-Drew) foram vistas brincando perto de um motorhome, a primeira pista do detetive Loki (Jake Gyllenhaal). A polícia localiza o veículo e interroga o homem que estava lá dentro, mas o libera por falta de provas. Convencido de que ele sabe onde está sua filha, Keller Dover (Hugh Jackman) decide procurá-lo por conta própria.

Em “Os Suspeitos”, Denis Villeneuve dá tempo para que o encontro das famílias pareça tão comum quanto deveria ser. Keller e Grace Dover (Maria Bello) visitam Franklin (Terrence Howard) e Nancy Birch (Viola Davis). Os adultos conversam, as crianças brincam e ninguém tem motivo para prestar atenção a cada movimento das meninas. Quando Anna e Joy somem, a lembrança do motorhome passa a ter um peso que o veículo jamais teve enquanto estava estacionado na rua.

O homem dentro do motorhome

Alex Jones (Paul Dano) é o primeiro suspeito. Loki quer saber se ele viu as meninas, mas o interrogatório rende pouco e a perícia não encontra vestígios delas no veículo. Gyllenhaal deixa aparecer a irritação de um policial que também sabe que as horas estão passando. Ele quer arrancar alguma informação daquela conversa e, ainda assim, precisa decidir o que pode fazer com o pouco que tem.

À saída da delegacia, Keller avança sobre Alex e ouve dele uma frase sobre o choro das meninas. Loki não consegue confirmar o relato. Para Keller, a menção ao choro basta. Jackman é especialmente bom nessa passagem porque dá ao pai um instante de alívio em meio à raiva. Depois de horas sem saber a quem perguntar pela filha, ele acredita ter diante de si alguém capaz de responder. O problema é a liberdade que Keller se dá a partir dessa convicção.

Uma porta que Franklin pode abrir

Keller sequestra Alex e o leva para um prédio vazio que lhe pertence. Ali, passa a torturá-lo para descobrir onde estão as crianças. Franklin o ajuda a contragosto e chega a cogitar soltar o prisioneiro. Terrence Howard faz caber muita coisa na hesitação do personagem. Franklin quer voltar para casa com Joy, mas ali, diante de Alex, a única pessoa que ele tem condições de tirar do prédio é o homem que Keller aprisionou.

Nancy convence o marido a deixar Alex onde está. Viola Davis dá à conversa a intimidade de um casal que, em qualquer outro dia, saberia o que dizer diante de tamanha crueldade. Naquele dia, os dois ainda esperam notícias da filha. Nancy se agarra à possibilidade de que Alex saiba alguma coisa, por menor que seja. Ela e Franklin deixam Keller continuar e guardam o endereço para si. A participação dos dois é uma das escolhas mais incômodas de “Os Suspeitos”, porque nasce de uma conversa baixa entre pessoas que mal conseguem suportar a própria espera.

Um rosto novo na investigação

Durante uma vigília pelas meninas, Loki tenta abordar um homem que foge antes de ser identificado. O detetive divulga um retrato falado. A fuga dá à polícia uma pista a seguir, embora diga pouco sobre o que o homem sabe. Mais tarde, Grace ouve alguém dentro de casa e chama Loki. Villeneuve dá importância ao intervalo entre o barulho e o telefonema. Maria Bello faz sentir o susto de uma mãe que passou horas desejando ouvir alguém chegar e agora tem medo de descobrir quem entrou.

A investigação leva Loki ao prédio onde Keller diz que vai beber. Quem assiste sabe por que aquele endereço importa e acompanha o detetive na esperança de que ele olhe atrás da porta certa. É uma das melhores cenas do filme. Até ali, encontrar Alex poderia significar descobrir o que aconteceu com Anna e Joy. Àquela altura, significaria também tirar um homem do lugar onde Keller o mantém preso. A angústia que levou o pai até lá continua compreensível, e é isso que torna a visita de Loki tão perturbadora. O detetive vai embora sem encontrar Alex.