A morte do padrasto de Julia Max está na origem de “A Invocação” (2025), terror com Colby Minifie, de “The Boys”, e Kate Burton. Em entrevista à revista “Rue Morgue”, a diretora contou que os cuidados com ele e a convivência com a mãe durante o luto inspiraram seu primeiro longa. A experiência familiar forneceu a matéria emocional; o ritual de ressurreição é uma criação da ficção. Essa proximidade com a perda ajuda a explicar o desconforto que atravessa o filme disponível no Prime Video.

Trazer para o mundo dos vivos os que já partiram desta para uma melhor pode ser a melhor forma de acrisolar falsos pudores, até que o feitiço começa a virar contra o feiticeiro. A morte não é questão de gosto, mas um fato e, assim, pouco resta a fazer senão aceitar a indesejada das gentes — e até tratá-la com certa deferência, a fim de que nos poupe. Essas duas ideias entram na matéria-prima de “A Invocação”, um drama de família que Julia Max desdobra à luz ambígua e reveladora do terror, sempre oportuno para expor o que há de mais feio. Max leva um enredo de mágoas e reconciliação assumidamente gore e inclinado ao nonsense, deixando o público ainda mais surpreso pelo realismo do que se vê.

A prisão do luto

Alguém sangra na sequência de abertura, alegoria com que Max começa a explicar a natureza da relação entre Barbara e Megan, mãe e filha que se odeiam em silêncio. Ironicamente, a doença e a morte de Robert, marido de Barbara e pai de Megan, obrigam as duas a passar muito tempo juntas. Barbara recorre então à estranha figura de um homem que se apresenta como especialista num ritual capaz de trazer o morto de volta. A diretora-roteirista dá ênfase aos conflitos das duas mulheres olhando para suas diferenças ao passo que sublinha a presença do tal homem, momento em que o longa atinge seu ponto alto. Aquele sujeito de ares messiânicos desperta em Megan sentimentos opostos aos da mãe, uma fonte de tensão perene ancorada no sobrenatural, mas com uma lógica terrena, perfeita para esconder segredos e culpas. Colby Minifie e Kate Burton misturam vários tons de suspense, e Neil Sandilands por seu turno escancara o terror, de onde brota uma conclusão tão perturbadora quanto atilada sobre o que nossas perdas dizem de nós.

Países de produção: Canadá e Estados Unidos.

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