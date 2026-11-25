O ambiente hospitalar de “Padrões de Morte” (2026) tem uma origem que vai além da conveniência do roteiro. O suspense com Shawn Ashmore e Garret Dillahunt, disponível no Prime Video, adapta “The Huntsman”, romance de Judith Sanders publicado em 2022. Formada em enfermagem, a autora trabalhou em hospitais e como enfermeira civil em um instituto de pesquisa do Exército americano, conforme sua apresentação biográfica na edição do livro. É desse encontro entre cuidado e ameaça que Kyle Kauwika Harris extrai a tensão do longa.

O mal se esconde nos lugares mais insuspeitos. Dores que se eternizam vão matando qualquer mínima possibilidade de afeto mais duradouro, e aí as frustrações e os rancores grassam. Pensamos ter força para lidar com os inesperados da vida, porém o destino, traiçoeiro, muda tudo de lugar, rápido, deixando-nos como se diante do abismo. “Padrões de Morte” é a história de um assassino em série que foi enfileirando cadáveres por onde passou, tudo para aproximar-se de um ideal, doentio, mas lógico. Guiando-se pelo romance publicado por Judith Sanders em 2022, o diretor Kyle Kauwika Harris e o corroteirista Steven Jon Whritner transformam situações banais no ponto de partida para esmiuçar um tipo de loucura invisível, que só olhos treinados detectam.

Monstros do cotidiano

Capacidade de manter a frieza e realizar seu trabalho em meio a um turbilhão de imprevistos são qualidades que Max Mason tem de sobra. Por essa razão, ele passa a assistir Lincoln Raider, um homem acusado de matar seis mulheres que permanece na UTI, sem possibilidade de alta para tão cedo. Gradualmente, esse enfermeiro bem-intencionado absorve a aura de desconforto que cerca o paciente, com mentiras e suspeitas que se avolumam, premissa usada por Harris para justapor os personagens e dar força ao dilema que os une. A autoconfiança e o brio profissional de Max não resistem a um bombardeio de dúvidas, mais e mais atrozes pela onipresença de Lincoln, e Shawn Ashmore e Garret Dillahunt fazem desses momentos um estranho prazer.

País de produção: Estados Unidos.

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