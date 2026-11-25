Félice e Happy Jankell são irmãs também fora da tela, e a parceria de ambas em “Transformação de Natal” (2026) alcançou 14,6 milhões de visualizações globais nas duas primeiras semanas do filme no Top 10 da Netflix. A base oficial da plataforma registra 7,4 milhões na semana de 9 a 15 de novembro e 7,2 milhões entre 16 e 22 de novembro; em ambas, o longa ficou em segundo lugar entre os filmes de língua não inglesa. “Visualizações”, nessa contagem, corresponde às horas assistidas divididas pela duração do filme, e não ao número de pessoas diferentes que o viram.

Lançada em 12 de novembro, a comédia sueca marca a estreia de Adam Pålsson na direção de um longa e adapta “Jul i Sankt Anna”, de Eleonor Sager. A autora também assina a produção. Antes de trocar de casas e de rotinas na ficção, as protagonistas já compartilhavam uma história familiar real, detalhe que acrescenta interesse ao jogo de diferenças entre Mathilda e Freddie.

Pode levar um tempo para que um indivíduo permanentemente assaltado por suas misérias consiga sarar feridas de uma alma em pedaços. Essa é a deixa para abandonar velhos hábitos que escravizam, vícios que corrompem e traumas que supomos fazer de nós pessoas melhores, quando só servem para nos tornar mais amargos, nos adoecer, nos mutilar. Reflexões sobre o breve e o eterno do existir, uma sequência de partidas e chegadas sempre repleta de som e fúria e de mais riso e choro, vão tomando a protagonista de “Transformação de Natal”, uma mulher paralisada por dúvidas, talvez à espera de um milagre típico desta época. O sueco Adam Pålsson urde uma pequena saga sobre autoaceitação, coragem e amor, nessa ordem, levando o público a torcer pela moça — que nunca está sozinha, aliás.

Ainda é cedo

Mathilda Stjärne tem uma vida única — e isso não é nada bom. Mattie trabalha na floricultura dos pais, Janne e Lillian, namora Jonas há mais de catorze anos, não abre mão de lançar-se a uma longa viagem pelo mundo, mas não se julga no direito de melindrar ninguém. Resultado: não faz nada e segue infeliz. Caudaloso, mas dinâmico, o roteiro de Christin Magdu e Mikael Syrén não perde a personagem central de vista, ao passo que ilumina as figuras a orbitarem seu entorno, começando por Fredrika, a louca da casa. Freddie vem de Estocolmo para passar as festas com a família, não gosta do que vê, argumenta, contra-argumenta, e como sabe que Mattie vai acabar deixando o barco correr, faz o que costuma fazer de melhor: chuta o balde.

A outra

Uma proposta de emprego na capital era o impulso que estava faltando para que Mattie dê seu grande salto, mas ela pensa nos pais e em Jonas, e então Freddie, claro, pensa nela. Pålsson burila a inescapável troca de identidade das irmãs com um toque metalinguístico, deixando Felice e Happy Jankell bem soltas, mestres de cerimônia perfeitas no segundo ato, quando já estão calçando os sapatos uma da outra e sentindo os pés latejarem. Um piano na madrugada une Mattie e Oliver, o vizinho de Freddie, em cujo apartamento a irmã vai morar, e não demora para que ela mude também seu status amoroso depois de mais uma série de autorrepressões. O pugilato entre Oliver e Jonas, com socos no ar ao som de Sinatra, já valeria o filme, e Christian Fandango e Anastasios Soulis fazem bom proveito de papéis secundários numa comédia romântica de Natal levinha, mas com ritmo.

País de produção: Suécia.

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